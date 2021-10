Diretta/ Pescara Reggiana streaming video tv: big match! (Serie C)

DIRETTA PESCARA REGGIANA: NON FACILE PER I PADRONI DI CASA

Pescara Reggiana, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Profumo di big match nel girone A tra due squadre che si presentano all’appuntamento motivate dalle ambizioni iniziali. Per la Reggiana al momento c’è il secondo posto, a 2 lunghezze dalla sorprendente Ancona Matelica che comanda il campionato. Il 3-0 alla Carrarese nell’ultimo turno infrasettimanale ha garantito ai granata emiliani la terza vittoria consecutiva.

Diretta/ Pontedera Entella streaming video tv: liguri imprevedibili (Serie C)

E’ scivolato invece indietro di 2 lunghezze rispetto alla seconda piazza il Pescara, costretto dal Gubbio al secondo pareggio consecutivo dopo quello interno contro la Viterbese. Abruzzesi ancora imbattuti ma senza il ritmo dell’Ancona capolista, al momento lontano 4 punti. Il 4 maggio scorso in Serie B il Pescara ha vinto l’ultimo precedente interno contro la Reggiana, 1-0 firmato da Capone, da segnalare che dal 1995 ad oggi la Reggiana ha sempre perso nelle sfide disputate allo stadio Adriatico.

DIRETTA/ Reggiana Carrarese (risultato finale 3-0): i granata calano il tris

DIRETTA PESCARA REGGIANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Reggiana è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Pescara Reggiana, match che andrà in scena all’Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Gaetano Auteri schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gennaro; Illanes, Drudi, Frascatore; Cancellotti, Rizzo, Memushaj, Rasi; Clemenza, De Marchi, Marilungo. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Venturi; Laezza, Rozzio, Cauz; Libutti, Sciaudone, Rossi, Radrezza, Anastasio; Neglia, Scappini.

Diretta/ Gubbio Pescara (risultato finale 2-2) video: doppietta di Clemenza

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Adriatico-Cornacchia di Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA