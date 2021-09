Diretta/ Pescara Torino (Primavera) streaming video tv: prove di stabilità

DIRETTA PESCARA TORINO PRIMAVERA: GRANATA ALL’ATTACCO!

Pescara Torino, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Città Sant’Angelo, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1. Prove di stabilità per due formazioni che hanno iniziato con una sconfitta il loro cammino in campionato, trovandosi però a reagire dopo la sosta. Partenza choc per gli abruzzesi che avevano incassato 6 gol sul campo del Genoa, ma la reazione c’è stata e si è concretizzata con lo 0-0 interno contro l’Empoli campione d’Italia in carica.

Il Torino aveva invece incassato un poker in casa contro la Roma ma dopo la sosta nella successiva partita, sempre tra le mura amiche, contro il Milan è arrivata una vittoria estremamente importante anche per il morale dei granata. Di Marco ha firmato l’1-0 contro i rossoneri, riuscendo a rivitalizzare il gruppo che si è rinnovato ma che già la scorsa stagione ha sofferto fino all’ultima giornata per la salvezza. I granata vogliono recitare un ruolo diverso in Primavera quest’anno.

DIRETTA PESCARA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Torino Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Pescara Torino Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Città Sant’Angelo. Per il Pescara, Pierluigi Iervese schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lucatelli; Colazzilli, Scipione, Postiglione; Mercado, D’aloia, Staver, Dieye Baka, Kuqi; Patané, Bianuta. Risponderà il Torino allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Milan; Angori, Di Marco, Reali, Lindkvist; Savino, Pagani, Dellavalle; Garbett, Baeten; Rosa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo di Città Sant’Angelo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.



