DIRETTA/ Pescara Verona Primavera video streaming tv: i precedenti sono appena 6

DIRETTA PESCARA VERONA: I TESTA A TESTA

In vista della diretta di Pescara Verona Primavera, dobbiamo evidenziare che questa partita ha pochi precedenti recenti, dunque possiamo citare solamente sei partite, tutte disputate dal novembre 2013 in poi: il bilancio è clamorosamente favorevole al Pescara, perché gli abruzzesi vantano ben cinque vittorie più un pareggio, mentre il Verona non ha mai vinto. Per di più, l’unico pareggio risale proprio al primo incontro.

Sabato 16 novembre 2013 ci fu un pareggio per 0-0, seguito da ben cinque vittorie consecutive per il Pescara tra il marzo 2014 e martedì 8 giugno di quest’anno, in occasione della finale della Supercoppa Primavera 2 vinta per 3-2 dal Pescara in rimonta. Il Verona infatti era passato in doppio vantaggio grazie ai gol segnati da Coppola e Bragantini nei primi 23 minuti di gioco, poi gli abruzzesi hanno rimontato con i gol segnati da Belloni, Blanuta e Chiarella, tutti entro la fine di un pirotecnico primo tempo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PESCARA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Verona Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PESCARA VERONA: OSPITI FAVORITI!

Pescara Verona, in diretta lunedì 22 novembre 2021 alle ore 13.00 presso il centro sportivo De Cecco di Città Sant’Angelo, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato Primavera 1. Sfida tra neopromosse con gli abruzzesi che al momento sono sul fondo della classifica a quota 4 punti e che soprattutto hanno subito quattro sconfitte consecutive negli ultimi impegni disputati in campionato. Una serie nera che ha attardato di molto i biancazzurri in classifica a -3 dal Bologna penultimo.

Il Verona invece nelle ultime sfide ha ottenuto una doppia vittoria contro Juventus e Milan che ha permesso agli scaligeri di cambiare completamente passo rispetto al rendimento delle giornate precedenti. Due sfide difficili che il Verona ha vinto di larga misura, addirittura rifilando una goleada ai rossoneri staccati di 2 punti al quartultimo posto, con i gialloblu che per la prima volta si sono risollevati dalla zona retrocessione.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Pescara Verona, match che andrà in scena al De Cecco di Città Sant’Angelo. Per il Pescara, Pierluigi Iervese schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lucatelli, Staver, Sakho, Scipione, Longobardi, Sanogo, Kuqi, Dagasso, Galfano, Blanuta, Caliò. Risponderà il Verona allenato da Nicola Corrent con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Patuzzo; Coppola, Terracciano, Berbardi, Calabrese; Schirone, Pierobon, Squarzoni; Florio, Bragantini, Bosilj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al De Cecco di Città Sant’Angelo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.



