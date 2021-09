Diretta/ Pescara Vis Pesaro streaming video tv: abruzzesi ambiziosi (Serie C)

DIRETTA PESCARA VIS PESARO: I PADRONI DI CASA VOGLIONO IMPORSI!

Pescara Vis Pesaro, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Sfida della costa Adriatica con gli abruzzesi che si presentano particolarmente “caldi” all’appuntamento, dopo le prime due vittorie ottenute, con identico punteggio di 2-1, in casa contro l’Ancona Matelica e in trasferta contro la Carrarese. I biancazzurri dopo la retrocessione dalla Serie B della scorsa stagione puntano a un campionato di vertice, per tentare l’immediata risalita.

E’ invece la salvezza l’obiettivo di una Vis Pesaro che dopo aver incassato un tris a Siena all’esordio ha saputo reagire e ottenere il suo primo punto pareggiando 2-2 in casa contro il Pontedera, pur con l’amarezza di essersi fatta rimontare 2 gol di vantaggio. I marchigiani tornano a giocare a Pescara in campionato dopo quasi vent’anni, ultimo precedente la vittoria pescarese per 1-0 del 22 dicembre 2002. Allo stesso anno, il 28 aprile, risale l’ultima vittoria della Vis Pesaro allo stadio Adriatico, 2-3 sempre nel campionato di Serie C (allora Serie C/1).

DIRETTA PESCARA VIS PESARO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Vis Pesaro è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA VIS PESARO

Le probabili formazioni di Pescara Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Gaetano Auteri schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Marco Banchini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Farroni; Piccinini, Giraudo, Manetta; Saccani, Besea, Coppola, De Nuzzo; Marcandella; Tonso, Gucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Adriatico-Cornacchia di Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.



