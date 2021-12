Diretta/ Piacenza Lecco streaming video tv: blucelesti, è crisi nera (Serie C)

DIRETTA PIACENZA LECCO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Piacenza Lecco, in diretta domenica 5 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Al momento non è servito ai blucelesti del Lecco il cambio di allenatore per mettere un punto alla crisi nera che ha attanagliato la squadra che ha subito, nell’ultimo impegno interno contro la capolista Sudtirol, la sua quarta sconfitta consecutiva, con un solo punto ottenuto nelle ultime sette sfide disputate in campionato.

Il Piacenza dalla sua ha attraversato un momento di appannamento subendo anche un inaspettato ko nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fidelis Andria, ma ha saputo rialzare la testa nell’ultima trasferta sul campo dell’Albinoleffe, vinta con un pirotecnico 2-3. Il 21 febbraio scorso il Lecco ha espugnato il “Garilli” vincendo 0-1 in casa del Piacenza nell’ultimo precedente in Emilia tra le due squadre. In Serie D, sempre per 1-0, l’ultima vittoria piacentina contro il Lecco in casa il 6 dicembre 2015.

DIRETTA PIACENZA LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Lecco non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA LECCO

Le probabili formazioni della diretta Piacenza Lecco, match che andrà in scena al Leonardo Garilli di Piacenza. Per il Piacenza, Cristiano Scazzola schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stucchi, Tafa, Codromaz, Nava; Marino, Corbari, Bobb, Giordano; Cesarini, Gonzi; Dubickas. Risponderà il Lecco allenato da Luciano De Paola con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Enrici; Celjak, Masini, Kraja, Zambataro; Ganz, Iocolano, Mastroianni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Leonardo Garilli di Piacenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Piacenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.

