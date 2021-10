Diretta/ Piacenza Pro Sesto streaming video tv: “pareggite” da superare (Serie C)

DIRETTA PIACENZA PRO SESTO: EMILIANI FAVORITI!

Piacenza Pro Sesto, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre sono chiamate a superare una certa “pareggite” che le ha afflitte negli ultimi turni del torneo. Quattro “X” nelle ultime 6 sfide di campionato disputate dal Piacenza che dopo la vittoria interna contro il Legnago Salus, la prima stagionale, non è andata oltre il 2-2 sul campo della Pergolettese, senza avere la forza di far “girare” determinati episodi a proprio favore.

La Pro Sesto ha pareggiato con identico punteggio, 1-1, le ultime due sfide sul campo della Feralpisalò e in casa contro la Pro Patria. L’arrivo di Banchieri in panchina ha portato un pizzico di solidità in più ma per il momento non è arrivato ancora il guizzo in grado di regalare ai sestesi la prima vittoria in questo campionato. Il 6 dicembre 2020 il Piacenza ha vinto in goleada l’ultimo precedente contro la Pro Sesto, un 6-0 che ha stoppato l’ottimo cammino dei lombardi all’inizio della scorsa stagione. Da segnalare che gli emiliani hanno vinto gli ultimi 6 precedenti di campionato, tra Serie D e Serie C, disputati contro i sestesi.

DIRETTA PIACENZA PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Piacenza Pro Sesto, match che andrà in scena al Leonardo Garilli di Piacenza. Per il Piacenza, Cristiano Scazzola schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stucchi, Tafa, Codromaz, Nava; Marino, Corbari, Bobb, Giordano; Cesarini, Gonzi; Dubickas. Risponderà la Pro Sesto allenata da Simone Banchieri con un 4-5-1 così schierato dal primo minuto: Del Frate; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Della Giovanna; Gianelli, Cerretelli, Brentan, Gattoni, Scapuzzi; Capogna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Leonardo Garilli di Piacenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Piacenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

