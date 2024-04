Diretta/ Atalanta U23 Pro Sesto streaming video e tv. Bergamaschi da quinto posto (Serie C, 20 aprile 2024)

La diretta di Atalanta U23 Pro Sesto rappresenterà una chance importante per i bergamaschi per la caccia al quinto posto, tra le mura amiche del “Comunale” di Caravaggio che ha ospitato i nerazzurri per tutta la stagione. Anche se l’ultima sconfitta sul campo del Padova ha complicato la corsa verso il miglior piazzamento possibile, con i giovani orobici chiamati ora a difendere un punto di vantaggio rispetto al Legnago Salus sesto in classifica.

La Pro Sesto dalla sua sta lottando per garantirsi almeno il diritto di disputare i play out. Questo perché anche dopo l’ultima vittoria contro il Lumezzane in casa, per i sestesi la distanza dal quintultimo posto è di nove punti: i lombardi devono accorciare almeno di una lunghezza la distanza rispetto alla Pergolettese, perché nel caso in cui il divario fosse superiore agli 8 punti per la Pro Sesto ci sarebbe la retrocessione diretta in Serie D e non lo spareggio contro la quintultima.

DIRETTA ATALANTA U23 PRO SESTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Atalanta U23 Pro Sesto potrà essere seguita da tutti gli abbonati Sky, senza dover essere necessariamente presenti presso il “Comunale” di Caravaggio dove andrà in scena la sfida. Nerazzurri contro sestesi, derby lombardo che potrà dunque essere seguito sulla pay tv satellitare, semplicemente collegandosi coi canali di Sky Calcio che quest’anno propongono tutta l’offerta relativa alla Serie C.

ATALANTA U23 PRO SESTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Atalanta U23 Pro Sesto propone questi possibili undici iniziali di partenza, basandosi sulle scelte dei due tecnici nelle ultime partite. Francesco Modesto per i giovani bergamaschi dovrebbe confermare una difesa a tre davanti al postiere Vismara composta da Solcia, Masi e Bonfanti; a centrocampo Ghislandi, Mendicino, Awua, Ceresoli comporranno una linea a quattro mentre Sidibe, Cortinovis si muoveranno alle spalle dell’unica punta di ruolo, Cisse. Per quanto riguarda la Pro Sesto il tecnico Massimo Paci schiererà un modulo speculare, 3-4-2-1 anche per lui con Del Frate a difesa della porta, difesa a tre con Toninelli, Iotti, Marianucci titolari mentre dal primo minuto giocheranno nella linea a quattro di centrocampo Sala, Palazzi, Gattoni e Maurizii; i trequartisti che si muoveranno tra le linee saranno Bruschi e Sereni, dietro l’unica punta di ruolo che sarà Basili.

ATALANTA U23 PRO SESTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi si volesse concedere una puntatina per la diretta di Atalanta U23 Pro Sesto, il riferimento sono le quote di Snai che propone la vittoria dell’Atalanta U23 a una quota di 1.50, segno 1 naturalmente come riferimento per la formazione di casa che risulta favorita per l’evento. Il segno X è come sempre riferito al pareggio tra le due compagini, offerto a una quota di 3.70, si alza molto, fino a 5.00, la quota per la vittoria della Pro Sesto, che vista la posizione di classifica appare decisamente sfavorita.











