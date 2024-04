Diretta/ Pro Sesto Pro Patria (risultato 0-0) streaming video tv: tutto pronto, si gioca! (28 aprile 2024)

DIRETTA PRO SESTO PRO PATRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Pro Sesto Pro Patria sta per iniziare e in attesa dell’arrivo da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti. Partendo dalla classifica il Pro Sesto non ha più nulla da chiedere in questo campionato. I 32 punti raccolti nelle 37 giornate giocate lo posizionano al diciannovesimo posto, aritmeticamente lontano da una possibile salvezza. Ospiti che invece potrebbero miracolosamente raggiungere i play off con una vittoria.

Pro Patria che dovrebbe sperare nelle sconfitte di Trento e Virtus Verona per raggiungere degli insperati play off. Sarebbe un grande successo per la formazione ospite che si affida ai gol di Davide Castelli. Per lui quest’anno 13 reti in campionato. Pro Sesto che onorerà l’ultima partita di campionato salutando la serie C davanti al proprio pubblico. (Marco Genduso)

DIRETTA PRO SESTO PRO PATRIA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi volesse seguire la diretta Pro Sesto Pro Patria in tv dovrà collegarsi sui canali Sky o in streaming su NOW TV e Sky GO per chi non riuscisse a seguire da casa. Diversamente si potrà seguire la nostra diretta testuale dove aggiorneremo periodicamente il risultato e il racconto della partita.

PRO SESTO PRO PATRIA: I TESTA A TESTA

La storia della diretta di Pro Sesto Pro Patria, guardando i testa a testa non si può dire che gli odierni ospiti non siano stati sorrisi abbastanza dalla fortuna, infatti di 14 incontri totali, il Pro Sesto non ha mai vinto contro la Pro Patria, che anzi ne ha vinte otto finora. I pareggi invece sono sei, e non possiamo non citare il rocambolesco 2-2 della stagione 2018-19 avvenuto nei minuti finali, con quattro gol segnati in meno di venti minuti.

Andando un po’ più avanti nel tempo invece ricordiamo il 3-1 della Pro Patria ottenuto grazie alle reti di Corradi che segnò una doppietta e a Sala, che aprì le marcature. Il 3-1 è un risultato abbastanza costante, infatti fino ad oggi è uscito quattro volte. Vedremo se anche in questa diretta di pro Sesto pro Patria riusciremo a commentare una goleada o no, per aiutarci a capirlo vi invitiamo a leggere insieme a noi le statistiche pre partita che arriveranno tra poco, non cambiate pagina dunque, Pro Sesto Pro Patria sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

PRO SESTO PRO PATRIA: PUNTI IMPORTANTI IN PALIO!

L’ultima giornata del Girone A di Serie C presenta anche la diretta Pro Sesto Pro Patria pronta ad iniziare domenica 28 aprile dalle 16.30. I padroni di casa arrivano dalla brutta sconfitta in casa dell’Atalanta U23 con un pesante 3 a 0 che ha descritto in pochi minuti la brutta stagione della Pro Sesto. La diciannovesima posizione e i soli 32 punti in classifica rendono la squadra di Angelotti già condannata a giocare i playout per sperare di rimanere in Serie C.

C’è grande speranza, invece, in casa della Pro Patria che cerca una vittoria per sperare di riuscire ad occupare la zona playoff al momento lontana di soli due punti ed occupata dal Trento. I punti in classifica sono 46 contro i 48 del Trento anche se la sconfitta nell’ultima partita contro la Virtus Verona potrebbe aver compromesso la lotta playoff.

PRO SESTO PRO PATRIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Pro Patria con gli ospiti che si giocheranno una grande parte della loro stagione. Per il Pro Sesto di Daniele Angellotti Bruschi e Toci dovrebbero formare la coppia d’attacco supportata da Maurizii e uno tra D’Alessio e Poggesi sugli esterni.

Molto delicata la fase di scelta della formazione per Riccardo Colombo che dovrà risolvere il ballottaggio tra Stanzani e Parker per affiancare Castellini in attacco. A centrocampo Ferri, Mallamo e Bertoni si giocano una maglia da titolare al fianco di Nicco.

PRO SESTO PRO PATRIA, LE QUOTE

Passiamo anche alle quote della diretta Pro Sesto Pro Patria analizzando quelle proposte da Pokerstars: l’1 per i padroni di casa è quotato a 1,85 contro il 4,00 del segno 2 in favore degli ospiti. Il possibile pareggio, invece, pagherebbe 3,30 volte l’importo scommesso.











