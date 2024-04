Video/ Atalanta U23 Pro Sesto (3-0) gol e highlights: Diao grande protagonista! (Serie C, 20 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA U23 PRO SESTO: LA SINTESI

Presso lo Stadio Comunale di Caravaggio l’Atalanta U23 sconfigge la Pro Sesto con un netto 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i ragazzi guidati da mister Francesco Modesto provano a prendere in mano le redini del match sin dagli istanti iniziali della contesa e, fallito uno spunto con Palestra in avvio al 5′ sbattendo contro un difensore della Pro, i loro sforzi vengono premiati già al 15′ con il gol del vantaggio realizzato da Capone, bravo a capitalizzare il passaggio del suo collega Diao.

Proprio lo stesso Siren Diao Balde mette quindi a segno la rete del raddoppio nerazzurro poco più tardi al 33′ attraverso un preciso colpo di testa che non lascia scampo a Bagheria sul cross proposto da Ceresoli. Nel secondo tempo la Dea Under 23 continua ad attaccare con Mendicino immediatamente al 47′ ed i biancoblu del tecnico Daniele Angellotti combinano qualcosa soltanto intorno al 49′ forzando Vismara ad intervenire sia su Toci che sul subentrato Barranca. Niente da fare invece per Capone che non concretizza la doppietta nè al 52′ nè al 53′.

Nel finale De Nipoti non ha l’opportunità di gioire vedendosi annullare un gol per fuorigioco al 64′ ma la stessa sorte non si abbatte su Cissé che triplica definitivamente in coppia con Capone all’86’. Dando un’occhiata all’aspetto disciplinare, l’arbitro Mauro Gangi di Enna ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Capone e Solcia da un lato, Toninelli, Palazzi, Fornito e Caverzasi dall’altro. Il successo maturato in casa vale tre punti che pemettono all’Atalanta U23 di salire a 58 punti nella classifica del girone A della Serie C mentre la sconfitta forza la Pro Sesto a rimanere ancorata a quota 32 punti.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA U23 PRO SESTO













