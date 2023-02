Diretta/ Piacenza Pro Vercelli streaming video tv: punti preziosi (Serie C)

DIRETTA PIACENZA PRO VERCELLI: RISCATTO PIACENZA O CONFERMA PRO?

La diretta di Piacenza Pro Vercelli, in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 14:30, racconta di una sfida tra squadre con undici punti di distacco tra loro. I biancorossi hanno disperato bisogno di punti con due sconfitte recenti che hanno fatto crollare il Piacenza sempre più in basso. Settimane di stop pure per la Pro Vercelli con il ko con la Pro Patria e il pari con la Feralpì Salo a complicare i piani dei piemontesi.

In casa il Piacenza non è mai riuscita a trovare stabilità e a testimoniarlo è il penultimo posto per rendimento interno con soli dieci punti in dodici partite, bottino veramente esiguo per pensare a qualcosa in grande. La Pro invece ha saputo stabilirsi tra le squadre di fascia media lontano da casa con quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte in dodici partite disputate lontano dal Piola.

PIACENZA PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta dell’incontro Piacenza Pro Vercelli sarà trasmessa su Eleven Sports, piattaforma che ormai da anni fa vedere la Serie C ai tifosi di tutta Italia con abbonamento mensile o stagionale.

La diretta Piacenza Pro Vercelli è disponibile in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

PIACENZA PRO VERCELLI PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Piacenza Pro Vercelli vedono i biancorossi col 3-5-2 con Nocchi in porta, Accardi-Cosenza-Nava nel trio centrale. Quintetto di centrocampo con Munari, Parisi, Suljic, Persia e Gonzi con Plescia e Morra tandem offensivo.

I piemontesi invece andranno col 4-3-3 che prevede Rizzo tra i pali con in difesa Iezzi, Cristini, Perrotta e Rizzo. A centrocampo Calvano in regia, Saco a destra e Corradini sull’interno mancino. Arrighini punta centrale, Vergara e Iotti esterni.











