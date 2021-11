Diretta/ Piacenza Renate streaming video tv: squadre in forma (Serie C)

DIRETTA PIACENZA RENATE: PARTITA COMBATTUTA!

Piacenza Renate, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Confronto tra squadre in forma, che stanno lanciando importanti segnali di crescita. Il Piacenza ha ottenuto un’affermazione molto importante passando sul campo della Pro Vercelli ed ha continuato a convincere anche in Coppa Italia, eliminando ai rigori il quotato Modena e accedendo così ai quarti di finale della competizione.

Il Renate dalla sua si sta dimostrando competitivo per la lotta per il primo posto, con il 4-0 contro il Legnago Salus che ha segnato la terza vittoria consecutiva in campionato per le Pantere, che affiancano il Padova al secondo posto in classifica nel girone, a una sola lunghezza dal Sudtirol capolista. Al primo novembre 2020 risale l’ultimo precedente al “Garilli” tra le due formazioni, terminato con un pirotecnico pareggio per 3-3. Le ultime quattro sfide di campionato tra le due squadre, sia in Emilia sia in Brianza, sono sempre terminate col segno “X”.

DIRETTA PIACENZA RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Piacenza Renate di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA RENATE

Le probabili formazioni di Piacenza Renate, match che andrà in scena al Leonardo Garilli di Piacenza. Per il Piacenza, Cristiano Scazzola schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stucchi, Tafa, Codromaz, Nava; Marino, Corbari, Bobb, Giordano; Cesarini, Gonzi; Dubickas. Risponderà il Renate allenato da Roberto Cevoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Esposito A.; Marano, Ranieri, Celeghin; Galuppini; Maistrello, Chakir.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Leonardo Garilli di Piacenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Piacenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



