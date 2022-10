Diretta/ Piacenza Renate streaming video tv: testacoda al Garilli (Serie C)

DIRETTA PIACENZA RENATE: PARTITA COMBATTUTA!

Piacenza Renate, in diretta mercoledì 19 ottobre alle ore 18.00 presso lo Stadio Garilli di Piacenza, sarà una sfida valida per la nona giornata del girone A di Serie C. Un vero e proprio testacoda quello che andrà in scena tra pochi istanti: i padroni di casa occupano l’ultimo posto, gli ospiti sono in vetta alla classifica.

Il Piacenza ha raccolto appena 3 punti nelle prime otto giornate, frutto di tre pareggi e cinque sconfitte. Ancora nessuna vittoria per i biancorossi, che nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-0 dalla Pro Vercelli. Il Renate, invece, condivide il primo posto con il Sangiuliano City a quota 15 punti, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e una sconfitta. I nerazzurri nell’ultimo turno hanno vinto 2-1 contro il Vicenza.

PIACENZA RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Renate non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA RENATE

Qualche ballottaggio da risolvere in vista della diretta Piacenza Renate, andiamo a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con il 4-4-2: Rinaldi, Parisi, Cosenza, Masetti, Capoferri, Munari, Palazzolo, Persia, Nelli, Cesarini, Morra. Andiamo a scoprire il probabile undici dei nerazzurri, schierati con il 4-3-3: Drago, Anghileri, Angeli, Silva, Possenti, Baldassin, Esposito, Marano, Malotti, Maistrello, Morachioli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Sono molto equilibrate le quote per le scommesse della diretta Piacenza Renate. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai dati forniti dall’agenzia Goldbet: la vittoria del Piacenza è quotato 2,55, il pareggio è dato a 3,05, mentre il successo del Renate paga 2,75 volte la posta. Non si profila una gara ricca di reti: l’Under 2,5 è a 1,67, mentre l’Over 2,5 è a 2,10. Infine le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,78 e 1,91.

