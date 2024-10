DIRETTA RENATE CALDIERO TERME, I TESTA A TESTA

Talvolta quando raccontiamo i precedenti ci imbattiamo in partite senza alcun passato tra loro, come per esempio succede per i testa a testa Renate Caldiero Terme. A questo punto non ci resta che andare a vedere il rendimento delle squadre in questione.

Le Pantere nerazzurre sono in un periodo complicato con quattro sconfitte in cinque gare contro Vicenza, Albinoleffe, Novara e Atalanta U23, una cambio di rotta clamoroso dopo le cinque vittorie in altrettante partite nelle prime battute di questa stagione di Serie C. Anche il Caldiero Terme sta vivendo un momento difficile come dimostrano le sei partite consecutive senza vincere con cinque sconfitte (Trento, Alcione Milano, Pergolettese, Virtus Verona e FeralpiSalò) e un solo pareggio, quello trovato nell’ultimo turno di Serie A con la Pro Patria per 1-1. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA RENATE CALDIERO TERME, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Renate Caldiero Terme sarà garantita come di consueto sia da NOW che da Sky, piattaforme che detengono i diritti in esclusiva per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025. La diretta Renate Caldiero Terme sarà disponibile via streaming su Now Tv oppure utilizzando il servizio Sky Go mentre gli abbonati all’emittente satellitare potranno sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 254, oltre a poter trovare la sfida all’interno di una diretta gol su un altro canale dedicato.

ENTRAMBE CERCANO UN SUCCESSO

La diretta Renate Caldiero Terme è in programma per questo sabato 26 ottobre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Mino Favini di Meda come gara valida per l’undicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. La partita si preannuncia combattuta poichè entrambe hanno bisogno di ritrovare i tre punti dopo qualche prestazione non del tutto convincente. I padroni di casa sono infatti reduci dai KO contro Atalanta Under 23 e Novara che hanno arrestato la loro corsa posizionandosi al momento in quinta posizione in classifica, avendo guadagnato 18 punti, esattamente come il Lumezzane quarto solo per differenza reti.

Simile ma forse un po’ più complicato è invece il discorso per i veneti, ora al sedicesimo posto con 10 punti e si ritrovano quindi ad occupare il primo posto nei playout retrocessione. Per cercare di puntare alla salvezza dunque anche i termali hanno bisogno di fare risultato dopo il pareggio ottenuto nello scorso turno contro la Pro Patria. L’arbitro della sfida è il signor Gioele Iacobellis, proveniente dalla sezione AIA di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Michele Fracchiola di Bari e Luca Marucci di Rossano mentre il quarto ufficiale sarà Nicole Puntel di Tolmezzo.

RENATE CALDIERO TERME, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando l’avvio delle ostilità nella diretta Renate Caldiero Terme, cerchiamo di ipotizzare quali saranno le scelte dei due allenatori in relazione alla probabili formazioni. La necessità di ritrovare i tre punti dovrebbe convincere il tecnico dei nerazzurri Luciano Foschi a riproporre il 4-3-3 schierando i suoi con Nobile tra i pali, Anghileri, Spedalieri, Auriletto e Regonesi a comporre la difesa a quattro, Delcarro, Siega e Vassallo a centrocampo mentre il tridente offensivo sarà composto da Di Nolfo, Egharevba e De Leo.

Dal canto suo l’allenatore dei veneti Cristian Soave dovrebbe optare per il 3-5-2 visto anche nello scorso turno contro la Pro Patria inserendo quindi dal primo minuto Giacomel in porta con davanti Gecchele, Gobetti e Marras a formare il reparto arretrato, in mediana ci saranno Gattoni, Filiciotto, Lanzi, Furini e Baldani mentre la coppia d’attacco sarà costituita da Cazzadori e Quaggio.

RENATE CALDIERO TERME, LE QUOTE

Infine, cerchiamo di analizzare insieme quale potrebbe essere il pronostico in relazione al risultato finale della diretta Renate Caldiero Terme in programma per questa undicesima giornata di campionato. Secondo Snai, il Renate è senza dubbio favorito per ottenere i tre punti pagando infatti l’1 ad appena 1.83. Decisamente meno probabile quindi che si possa concretizzare un pareggio, quotato a 3.15, e ancor di meno che possa vincere il Caldiero Terme, con il 2 quotato a 4.00. Più o meno della stessa opinione sembrano essere anche Goldbet e Lottomatica che offrono 3.20 per l’x e 4.15 per la vittoria degli ospiti.