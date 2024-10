La diretta Atalanta U23 Renate, alle ore 17.30 di sabato, sarà un banco di prova molto importante per le Pantere brianzole, che dopo un avvio da primato si sono staccati dalla capolista Padova, frenando considerevolmente nelle ultime partite. La sconfitta in casa contro il Novara è stata la terza nelle ultime quattro partite disputate in campionato dal Renate, ora agganciato al secondo posto dal Vicenza.

È reduce da un pareggio in casa dell’Albinoleffe l’Atalanta U23, che ha avuto un impatto positivo al nuovo campionato, confermando la competitività dei giovani bergamaschi, già vista nella scorsa stagione che era stata quella dell’esordio assoluto per l’Under 23 atalantina. L’obiettivo iniziale è un piazzamento play off, con la squadra che si è assestata al momento al settimo posto dopo nove partite disputate.

ATALANTA U23 RENATE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Renate? Cerchiamo di scoprirle in anticipo. 3-4-1-2 per l’Atalanta U23 di Francesco Modesto, Dajcar sarà schierato a difesa della porta con Bernasconi, Del Lungo e Comi titolari nella difesa a tre. Bergonzi, Gyabuaa, Panada e Ghislandi saranno i quattro di centrocampo, Sodero giocherà da trequartista con Fiogbe e Vlahovic titolari nel duo offensivo. Risponderà il Renate con un 4-3-3 con Nobile in porta e una difesa a quattro schierata con Anghileri, Spedalieri, Auriletto e Riviera. Terzetto di centrocampo con Delcarro, Siega e Vassallo mentre nel tridente offensivo giocheranno dal 1′ Mazzaroppi, Egharevba e Plescia.

ATALANTA U23 RENATE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà concedersi una scommessa sulla sfida tra i giovani bergamaschi e le Pantere, scopriamo le quote proposte dalle agenzie di scommesse per la diretta Atalanta U23 Renate. La quota per la vittoria interna dell’Atalanta U23 viene proposta a 1.80, sale a 3.40 la quota offerta per il pareggio mentre per la vittoria fuori casa del Renate la quota viene fissata a 4.10.