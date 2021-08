Diretta/ Piacenza Trento (risultato 0-0) video streaming tv: fase di studio del match

DIRETTA PIACENZA TRENTO (RISULTATO LIVE 0-0): ANCORA FASE DI STUDIO DEL MATCH

Allo stadio “Garilli” di Piacenza torna il campionato di Serie C e nella cornice di un impianto che meriterebbe certamente una categoria superiore i biancorossi padroni di casa ricevono la visita del Trento che ai nastri di partenza si presenta con le stimmate della matricola perché ancora fresca della recente promozione. E nei primi 15’ di gioco tra la compagine allenata da Cristiano Scazzola e l’undici schierato da Carmine Parlato i motori ancora imballati e gli atteggiamenti tattici (diversi ma speculari) di biancorossi e gialloblu, oggi in completo bianco, non favoriscono lo spettacolo e di conseguenza anche il taccuino su cui annotare le principali occasioni da rete rimane al momento vuoto… (agg. di R. G. Flore)

DIRETTA PIACENZA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Trento non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

IN CAMPO, SI COMINCIA!

Non ci sono precedenti per la diretta di Piacenza Trento. La gara dunque rappresenta un inedito assoluto tra due compagini che si propongono come possibili outsider di questo gruppo A di Serie C. Entrambe le squadre hanno iniziato la stagione col piede giusto. I lupetti biancorossi si sono imposti 1-0 in casa contro la Reggiana per i 32esimi di finale di Coppa Italia di categoria. La gara è stata decisa da una giocata al minuto 67 di Bobb. Dall’altra parte invece c’è stato un altro successo e con il medesimo risultato ma in questo caso in trasferta. Trento è andato a vincere al Nereo Rocco di Trieste contro la Triestina grazie a un calcio di rigore realizzato da Belcastro. I padroni di casa non erano riusciti a reagire anche per il rosso di Volta che li aveva lasciati in inferiorità numerica dal minuto 53. Sarà interessante vedere come andrà questa prima sfida tra le due squadre. (Matteo Fantozzi)

PIACENZA TRENTO: OCCHIO ALLA MATRICOLA

Piacenza Trento, in diretta domenica 29 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Un grande ritorno tra i professionisti quello del Trento, a 18 anni dall’ultimo campionato disputato in Serie C/2 dal gialloblu nel 2003. Servirà sicuramente prendere le misure alla categoria ma il Trento ha già iniziato col botto, espugnando il campo della Triestina e prendendosi così la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia di Serie C.

Dall’altra parte c’è un Piacenza che in Coppa Italia si è garantito una buona iniezione d’entusiasmo, battendo di misura la Reggiana in un sempre sentito derby emiliano grazie alla rete messa a segno da Bobb. Biancorossi ambiziosi ma che devono anch’essi adattarsi a una stagione che si prospetta ricca di insidie e soprattutto devono riprendersi dallo scorso campionato, avaro di soddisfazioni e in cui il Piacenza ha dovuto soprattutto concentrarsi nell’evitare le angosce della zona retrocessione.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA TRENTO

Le probabili formazioni di Piacenza Trento, match che andrà in scena allo stadio Leonardo Garilli. Per il Piacenza, Cristiano Scazzola schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stucchi, Tafa, Codromaz, Marchi, Parisi, Suljic, Bobb, Giordano, Cesarini, Gonzi, Dubiskas. Risponderà il Trento allenato da Carmine Parlato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Cazzaro; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Caporali, Nunes, Osuji, Belcastro; Chinellato, Barbuti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Leonardo Garilli di Piacenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Piacenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.63, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.



