Diretta Pianese Pistoiese/ Streaming video tv: risultato Coppa Italia Serie C

Pianese Pistoiese, diretta dall’arbitro Stefano Nicolini, è la partita in programma oggi sabato 17 agosto 2019 tra le mura del Comunale di Piancastagnaio: fischio d’inizio fissato per le ore 17.30. Si apre con la diretta Pianese Pistoiese questo nuovo turno per la fase a gironi preliminare della Coppa Italia di Serie C: in campo per il terzo turno ecco i club protagonisti del girone D, di cui oggi avremo il verdetto definitivo. Ecco infatti che oggi scopriremo quale sarà la squadra che passerà il turno e accederà al tabellone finale: in questo senso il primo nome è però quello del Pontedera, che con un successo e un pari è ora in testa. E’ quindi situazione disperata per la squadra arancione che ha rimediato un KO nel primo turno, ma vi sono ancora chance invece per i bianconeri, che pure hanno pareggiato contro i granata nei giorni scorsi. Ci attende quindi un match davvero duro questo pomeriggio: che verdetto ci consegnerà il campo?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pianese Pistoiese non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI PIANESE PISTOIESE

Come detto prima, la diretta Pianese Pistoiese si annuncia come un match decisivo per i bianconeri, ma non per gli arancioni, che disperano di poter andare oltre alla fase preliminare della Coppa Italia Serie C. Per le probabili formazioni ecco che allora Masi, tecnico dei bianconeri, punterà solo sugli uomini più in forma vista la posta in palio. Nel 4-3-1-2 vedremo quindi dal primo minuto Vitali tra i pali, con in difesa Gagliardi, Ambrogio, Dierna e Vavassori. In mediana si fanno avanti Benedetti, Simeoni e Figoli, mentre toccherà a Catanese fare da trequartista a supporto delle due punte Rinaldini e Benedetti. Sarà 4-3-3 invece per Pancaro e la Pistoiese che si affiderà a Pisseri tra i pali. In difesa invece ci sarà spazio per Terigi e Dametto al centro e per il duo Llamas-Mazzarani ai lati. Per la mediana toscana si fanno avanti Valiani, Tartaglione e Cerretelli, mentre toccherà a Falcone, Gucci e Bortoletti agire dal primo minuto in attacco.



