DIRETTA/ Picerno Acr Messina video streaming tv: si arriva da un pareggio (Serie C, 20 ottobre 2023)

DIRETTA PICERNO ACR MESSINA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Picerno Acr Messina è alla sua quinta assoluta all’interno della storia di queste due formazioni. La prima volta che le due squadre si sono affrontate è stato nel 2021 con il successo da parte dei lucani con il risultato di 2-1. Ad andare in gol gli esperti Dettori e Reginaldo, quest’ultimo su calcio di rigore. I due calciatori ribaltarono il vantaggio iniziale firmato nei primi 16 minuti centravanti della primavera dell’Inter Andrea Adorante. Magari di ritorno accontento le due formazioni con un punto l’uno (1-1).

Per il Messina firmata da Celic; per gli avversari ancora una volta il brasiliano Reginaldo. La terza sfida ha visto il successo del Picerno in trasferta grazie alla rete realizzata dal difensore Walter Guerra. La quarta ed ultima gara, giocata nell’aprile del 2023, e terminata con un pareggio a reti bianche; da segnalare come in questa sfida ci furono due cartellini rossi. Per i siciliani venne espulso Curiale; per i lucani invece Setola. (Marco Genduso)

DIRETTA PICERNO ACR MESSINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Acr Messina viene garantita dalla televisione satellitare: quest’anno, anche grazie allo “spezzatino” presentato dal calendario, le partite della terza divisione sono fornite sui canali legati all’abbonamento tradizionale oppure a quelli specifici del pacchetto Calcio, per il quale è necessaria una sottoscrizione a pagamento a parte (l’alternativa è la pay per view). Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PER SPICCARE IL VOLO!

Picerno Acr Messina, partita in diretta dallo stadio Donato Curcio alle ore 20:45 di venerdì 20 ottobre, si gioca per la decima giornata nel girone C di Serie C 2023-2024: match non scontato tra due squadre che stanno bene, hanno sicuramente obiettivi diversi ma come detto attraversano una buona fase. Il Picerno ha sfiorato il colpo grosso a Benevento: avrebbe sorpassato i sanniti portandosi al quarto posto in classifica, resta comunque in corsa per la fase nazionale dei playoff e in generale sta confermando quanto di buono già mostrato nella passata stagione.

L’Acr Messina punta la salvezza, e in questo momento avrebbe superato il traguardo: i peloritani hanno un bel ritmo e domenica scorsa hanno vinto una partita importante, al San Filippo contro il Giugliano, tre punti contro una rivale diretta. Staremo a vedere cosa accadrà tra poche ore al Curcio nella diretta di Picerno Acr Messina, mentre aspettiamo che la partita prenda il via facciamo la nostra solita considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO ACR MESSINA

Pochi cambi per Emilio Longo nella diretta Picerno Acr Messina, forse nessuno: in difesa Rubén Garcia e Allegretto sono i centrali davanti a Merelli, Gilli e Walter Guerra i due terzini, a centrocampo De Ciancio e Andrea Gallo restano favoriti sulla concorrenza di Graziani e Pitarresi mentre per la trequarti se la possono giocare Pitarresi e Emmanuele Esposito, con la possibile conferma di due tra Pablo Vitali, De Cristofaro e Abou Diop. Davanti scalpitano Albadoro e Santarcangelo, ma Murano è devastante: con la doppietta di Benevento ha raggiunto 8 gol in altrettante partite del girone C.

Giacomo Modica dovrà fare a meno di Pacciardi: Michele Ferrara sarà il secondo centrale dell’Acr Messina, con Manetta regolarmente davanti a Fumagalli e poi i due terzini Lia e Polito. A centrocampo ci sono Buffa e Ortisi per insidiare i posti di Frisenna, Domenico Franco e Scafetta; nel tridente offensivo Emmausso e Zunno rappresentano le alternative a Cavallo e Ragusa sulle corsie laterali, comunque favoriti al pari di Plescia, che ha risolto la partita contro il Giugliano ed è ancora in vantaggio su Zammit.











