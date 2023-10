Video/ Benevento Picerno (2-2) gol e highlights: Kubica salva i sanniti al 94′ (Serie C, 15 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BENEVENTO PICERNO: LA CRONACA

Nel match di Serie C tra Benevento e Picerno, disputato al Vigorito, i melandrini guidati da Emilio Longo si portano in vantaggio nel primo tempo. Il gol arriva al 18′ grazie a Murano, il quale, servito egregiamente da Vitali, supera la difesa avversaria e batte un impreparato Paleari. Il match vede crescere la tensione al 24′, quando El Kaouakibi e Diop vengono ammoniti dal direttore di gara Centi a seguito di una lite. Gli ospiti sembrano poter raddoppiare poco prima dell’intervallo con Garcia, ma la sua incornata non trova la via della rete. Nonostante alcune occasioni ghiotte, il Benevento fatica a buttarla dentro.

Nel corso della ripresa, i sanniti si avvicinano al pareggio con Karić e poi con Bolsius, che però spreca un’opportunità d’oro sbagliando di fatto un rigore in movimento. A ogni modo, il finale di gara si rivela esplosivo. A circa un quarto d’ora dal novantesimo, Marotta pareggia momentaneamente i conti trasformando un penalty assegnato per un fallo di mano di De Ciancio. Poco dopo, un altro rigore viene fischiato, questa volta a favore del Picerno, quando Paleari sbaglia l’uscita e nel tentativo di rimediare travolge l’accorrente Ciko che era arrivato sul pallone prima di lui. Murano si dimostra un cecchino dal dischetto e firma la sua doppietta personale: ottavo centro in campionato per l’attaccante, leader sempre più indiscusso della classifica marcatori del girone C. I sanniti però non si danno per vinti, anche quando restano in dieci per l’espulsione di Marotta, e nei minuti di recupero fissano il risultato sul 2-2 grazie alla zampata di Kubica. A tempo scaduto Graziani potrebbe regalare i tre punti ai suoi ma non riesce a vincere il duello personale con Paleari che stavolta non fa cappellate e mantiene il sangue freddo.

VIDEO HIGHLIGHTS BENEVENTO PICERNO 2-2, IL TABELLINO

BENEVENTO-PICERNO 2-2 (0-1)

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; Pastina, Berra, El Kaouakibi; Karić, Agazzi (55’ Bolsius), Talia (67’ Kubica), Improta; Tello, Ciano; Ferrante (67’ Marotta). All. Matteo Andreoletti.

PICERNO (4-2-3-1): Merelli; Gilli, Garcia, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Gallo (62’ Ciko); Vitali (52’ Graziani), Diop (62’ Santarcangelo), De Cristofaro; Murano. All. Emilio Longo.

ARBITRO: Matteo Centi (Sez. di Terni).

AMMONITI: 24’ Diop (P), 24’ El Kaouakibi (B), 39’ Vitali (P), 52’ Murano (P), 70’ Bolsius (B), 72’ De Ciancio (P), 79’ Tello (B), 79’ Ciko (P).

ESPULSO: 82’ Marotta (B).

RECUPERO: 1’ pt, 7’ st.

MARCATORI: 18’ Murano (P), 73’ rig. Marotta (B), 79’ rig. Murano (P), 90’+4’ Kubica (B).

