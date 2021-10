Diretta/ Picerno Catania (Serie C) streaming video e tv. Etnei sempre in crisi

DIRETTA PICERNO CATANIA: RISULTATO NON SCONTATO

Picerno Catania, in diretta lunedì 4 ottobre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Gli etnei si presentano in questa trasferta lucana sempre in crisi, con un solo punto ottenuto nelle ultime quattro sfide di campionato e il turno infrasettimanale che ha acuito la crisi dei rossoazzurri, sconfitti in casa con un rocambolesco 3-4 dalla Turris, sconfitta che ha lasciato il Catania nel pantano della zona play out con soli 4 punti fin qui ottenuti.

Diretta/ Catania Turris (risultato finale 3-4): Biondi accorcia ma non basta!

Picerno avanti di 4 lunghezze rispetto al Catania, la matricola lucana è stata protagonista in avvio di campionato di un cammino più convincente, culminato con le due vittorie consecutive contro Turris e Messina, anche se nel turno infrasettimanale è arrivata una sconfitta esterna sul campo del Monopoli secondo in classifica. Al 26 febbraio 2020 risale l’ultimo precedente tra le due formazioni, vittoria per 1-2 del Catania che si impose grazie a una doppietta messa a segno da Curcio.

DIRETTA/ Monopoli Picerno (risultato finale 2-0): i Gabbiani si rialzano

DIRETTA PICERNO CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Catania non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO CATANIA

Le probabili formazioni della diretta Picerno Catania, match che andrà in scena all’Alfredo Viviani di Potenza. Per il Picerno, Francesco Palo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Albertazzi, Guerra, Allegretto, Ferrani, Vanacore; De Ciancio, Pitarresi, Dettori; Vivacqua Carrà, D’Angelo. Risponderà il Catania allenato da Francesco Baldini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Maldonado, Rosaia, Provenzano; Ceccarelli, Sipos, Russotto.

DIRETTA/ Catanzaro Catania (risultato finale 1-1): parità al "Ceravolo"

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Alfredo Viviani di Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Catania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA