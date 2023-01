Diretta/ Picerno Fidelis Andria, streaming video tv: gara aperta (Serie C)

DIRETTA PICERNO FIDELIS ANDRIA: RISULTATO SCONTATO…

Picerno Fidelis Andria, in diretta domenica 29 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo Stadio Comunale Donato Curcio di Picerno, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Sfida interessante quella in programma questo pomeriggio tra due squadre a caccia di punti fondamentali per i rispettivi obiettivi, ovvero la zona playoff e la salvezza.

Il Picerno è al sesto posto in classifica con 32 punti, frutto di otto vittorie, otto pareggi e sette sconfitte. Nell’ultimo turno la compagine rossoblu ha raccolto un 1-1 sul campo della Turris. La Fidelis Andria è invece penultima con 17 punti, frutto di tre vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte. I biancazzurri nell’ultima giornata hanno ottenuto uno 0-0 contro il Taranto.

PICERNO FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Fidelis Andria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Picerno Fidelis Andria sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO FIDELIS ANDRIA

I tecnici di Picerno e Fidelis Andria stanno valutando in questi minuti i dubbi della vigilia, andiamo a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dai rossoblu, lo schieramento è il confermatissimo 4-2-3-1: Albertazzi, Novella, Ferrani, Garcia, Guerra, De Ciancio, Dettori, Ceccarelli, Kouda, D’Angelo, Santarcangelo. Passiamo adesso agli ospiti, schierati con il 3-5-2: Vandelli, Delvino, Dalmazzi, De Franco, Finizio, Paolini, Arrigoni, Candellori, Ciotti, Bolsius, Ekuban.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Picerno nettamente favorito sulla Fidelis Andria secondo gli analisti. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria del Picerno è a 1,67, il pareggio è a 3,40, mentre il successo della Fidelis Andria è a 5,00. Secondo i bookmakers non ci sarà grande spettacolo: Under 2,5 a 1,45 e Over 2,5 a 2,55. Simile il discorso per Gol e No Gol, rispettivamente a 2,35 e 1,52.

