DIRETTA/ Taranto Picerno video streaming tv: quarta sfida stagionale! (Serie C, 11 maggio 2024)

DIRETTA TARANTO PICERNO: TESTA A TESTA

Sarà addirittura il quarto atto stagionale tra pugliesi e lucani quello che ci farà compagnia oggi per la diretta di Taranto Picerno. Infatti, alle due partite della stagione regolare si deve aggiungere anche la sfida nel primo turno della Coppa Italia di Serie C, disputata in gara secca sul campo del Picerno e decisa ai calci di rigore per 5-3 in favore della formazione della Basilicata. In campionato era già andata in scena la partita d’andata, disputata lunedì 11 settembre 2023 sempre in casa del Picerno, con pareggio per 1-1 determinato dai gol di Diego Albadoro per i padroni di casa e di Pietro Cianci per gli ospiti pugliesi.

Infine, ecco un altro pareggio per 1-1 anche nell’incontro del girone di ritorno, giocato venerdì 12 gennaio scorso allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, dove segnarono Antonio Romano per i padroni di casa e Jacopo Murano per gli ospiti lucani. Finora grande equilibrio dunque, oggi un altro pareggio farebbe la felicità solamente del Taranto, grazie al migliore piazzamento nella classifica della stagione regolare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE LA PARTITA TARANTO PICERNO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partita in diretta tra Taranto e Picerno sarà trasmessa sulla pay TV satellitare. La trasmissione televisiva del match sarà disponibile per tutti gli abbonati ai canali di Sky Sport, e sarà possibile anche seguire la diretta in streaming tramite l’app Sky Go o su Now TV.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta Taranto Picerno sarà uno scontro nei play off di Serie C tra due squadre che hanno saputo navigare in alto in classifica. Il Taranto sta vivendo un momento straordinario, probabilmente il migliore della stagione. Ha vinto le ultime quattro partite di campionato e cinque delle ultime sei, mantenendo la porta inviolata in ben cinque degli ultimi otto incontri disputati. Inoltre, in casa non subisce una sconfitta da novembre, quando è stato battuto 1-0 dalla Casertana in uno scontro diretto. Il primo turno dei play off è stato superato dagli ionici pareggiando contro il Latina.

Il Picerno, d’altra parte, ha raccolto solo 4 punti nelle ultime 7 partite di campionato, subendo anche sei gol dall’Avellino. Tuttavia, nel primo turno dei play off ha ottenuto una vittoria importante 2-0 contro il Crotone, suggerendo che potrebbe aver ritrovato la forma delle ultime settimane. Tuttavia, in trasferta la squadra ha faticato: ha registrato solo 6 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte in 19 partite, con più gol subiti (28) che realizzati (26) nelle partite giocate fuori casa.

TARANTO PICERNO PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Taranto Picerno, in base alle più recenti scelte operate dai due tecnici. Partiamo dal Taranto allenato da Eziolino Capuano, il modulo di riferimento sarà un 3-4-3 con Vannucchi estremo difensore e difesa a tre con Luciani, Enrici e Miceli. A centrocampo Valietti, Calvano, Zonta e Ferrara mentre il terzetto sul fronte offensivo sarà composto da Fabbro, Simeri e Bifulco. Emilio Longo per il Picerno confermerà il suo 4-2-3-1, difesa a quattro con Albertini, Gilli, Allegretto e Pagliai a difesa del portiere Summa; Gallo e De Ciancio a centrocampo copriranno le spalle a Petito, Maiorino ed Esposito che sosterranno l’unica punta di ruolo, Murano.

TARANTO PICERNO LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse sulla diretta Taranto Picerno. Secondo l’agenzia Snai pugliesi favoriti, seppur moderatamente, con la vittoria del Taranto quotata 2.20 mentre per l’eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.05. Si alza invece la quota per la vittoria del Picerno in trasferta, fissata a 3.25.











