DIRETTA PICERNO AVELLINO, SI PARTE

Dopo mesi di attesa sta per iniziare il campionato. La diretta Picerno Avellino sarà la prima giornata del campionato Serie C Girone C e vedrà le squadre lottare per i primi punti della stagione. La sfida si giocherà domenica 25 agosto 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Comunale Curcio

il Picerno conta già due partite in questa stagione, entrambe giocate in Coppa Italia Serie C. Il debutto è arrivato contro il Sorrento con una vittoria per 2-0 targata Seck e Gilli nella ripresa. Nel secondo turno, invece, è arrivata la sconfitta per 3-1 contro l’Altamura ai supplementari dopo aver subito l’1-1 in pieno recupero del secondo tempo..

L’Avellino ha iniziato direttamente ai 16esimi di finale, saltando il primo turno. Il tabellone ha messo davanti ai campani il Pontedera, capace di fermare proprio i Lupi sull’1-1 nei tempi regolamentari. A fare la differenza sono stati i calci di rigore che hanno sorriso 5-3 all’Avellino.

DOVE VEDERE PICERNO AVELLINO , DIRETTA TV STREAMING

Se volete assistere alla diretta Picerno Avellino, dovete sapere che l’evento sarà visibile unicamente con Sky oppure NOW, gli unici ad avere i diritti per la terza serie del calcio italiano.

Di conseguenza per la diretta streaming si dovrà fare affidamento a quelle che sono le applicazioni di Sky Go e NOW, naturalmente sempre con abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI PICERNO AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Picerno Avellino ci aiuteranno ad entrare meglio in clima partita. I lucani si disporranno in campo secondo il 4-2-3-1. In porta Summa, difeso qualche metro più avanti dal quartetto Papini, Gilli, Seck e Guerra. In mediana Pitarresi e De Ciancio che daranno equilibrio mentre ad aiutare l’unica punta Santarcangelo ci saranno i trequartisti Energe, Petito ed Esposito.

Risponde l’Avellino con il modulo 3-5-2. A difendere i pali della formazioni campana sarà Marson, difesa a tre formata da Cancellotti, Benedetti e Frascatore. Agiranno da esterni Tribuzzi e Liotti mentre Sounas, Palmiero e D’Ausilio si disporranno a metà campo. Tandem offensivo Russo-Patierno

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PICERNO AVELLINO

Siamo arrivati all’ultima sezione ovvero quella relativa alle quote per le scommesse sulla diretta Picerno Avellino. A partire con i favori del pronostico, almeno sulla carta, sono i biancoverdi quotati 2.05 contro l’1 fisso a 3.45 e la X a 3.05.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match tra tutte e due le squadre, è offerto a 2.40 con l’Under a 1.48. Il Gol è quotato 2.05, più alto del No Gol a 1.60.