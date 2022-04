Diretta/ Picerno Fidelis Andria streaming video tv: pugliesi in serie sì (Serie C)

DIRETTA PICERNO FIDELIS ANDRIA: RISULTATO INCERTO!

Picerno Fidelis Andria, in diretta domenica 10 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. La Fidelis Andria è reduce da 5 risultati utili consecutivi, avendo pareggiato 4 delle ultime 5 sfide oltre ad aver vinto quella contro la Paganese. La formazione pugliese resta però in ritardo nella corsa per evitare i play out.

Punta invece sempre ai play off il Picerno nonostante l’ultimo poker incassato in casa del Palermo: la formazione lucana proverà a giocarsi almeno il decimo posto fino alla fine, pur restando soddisfatta del traguardo della salvezza diretta. All’andata Picerno vincente 2-3 sul campo della Fidelis Andria, il 19 giugno 2021 i lucani hanno vinto 2-1 anche l’ultimo precedente casalingo contro i pugliesi nel campionato di Serie D.

DIRETTA PICERNO FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Fidelis Andria non è una di quelle disponibili per questo turno di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per la 36^ giornata e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Picerno Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio Alfreod Viviani di Potenza. Per il Picerno, Leonardo Colucci schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Viscovo; Garcia, De Franco, Allegretto; De Cristoforo, De Ciancio, Dettori, Setola; Senesi; Parigi, Reginaldo. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Vito di Bari e Nicola Di Leo con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Saracco; Benvenga, Monterisi, Alcibiade, Nunzella; Urso, Risolo; Ciotti, Casoli, Bubas; Sorrentino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Picerno Fidelis Andria all’Alfredo Viviani di Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Picerno con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











