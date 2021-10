Diretta/ Picerno Foggia streaming video tv: squadre solide (Serie C)

DIRETTA PICERNO FOGGIA: FINITO L’EFFETTO ZEMAN?

Picerno Foggia, in diretta sabato 30 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Faccia a faccia tra squadre solide che hanno saputo far bene nelle ultime settimane. Il Picerno era risalito in maniera sensibile in classifica andando a vincere sul campo della Juve Stabia e poi in casa contro il Monterosi Tuscia, quindi un buon pareggio sul difficile campo del Campobasso, affiancato a quota 15 punti dalla formazione lucana.

Dall’altra parte il Foggia di Zeman sembra aver trovato un buon livello di continuità, due pareggi consecutivi nelle ultime partite ma in partite difficili come quelle contro Bari e Taranto, due derby pugliesi di alta classifica, e i Satanelli sono ora quinti a -2 dalla coppia delle terze composta da Palermo e Monopoli. Nelle ultime otto partite di campionato il Foggia è uscito sconfitto solo dalla trasferta di Palermo, per i rossoneri la strada intrapresa sembra quella giusta.

DIRETTA PICERNO FOGGIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Foggia è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Picerno Foggia, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Picerno, Antonio Palo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Albertazzi; Finizio, Ferrani, Allegretto, Guerra; De Ciancio, De Marco, Pitarresi; Vivacqua, Gerardi, Reginaldo. Risponderà il Foggia allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Martino; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Di Grazia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Alfredo Viviani di Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Picerno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinata al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.



