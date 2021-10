Diretta/ Picerno Monterosi Tuscia streaming video tv: matricole terribili (Serie C)

DIRETTA PICERNO MONTEROSI TUSCIA: TESTA A TESTA DA METÀ CLASSIFICA

Picerno Monterosi Tuscia, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Scontro tra matricole terribili che nelle ultime settimane stanno raccogliendo i frutti del loro lavoro. Il Picerno ha attraversato un momento difficile con tre sconfitte consecutive e l’acuto di domenica scorsa in casa della Juve Stabia, un 2-3 che ha rappresentato ossigeno puro per i lucani, risaliti a quota 11 punti fuori dalla zona play off.

Zona play off che vede presente al nono posto proprio il Monterosi Tuscia, che dopo aver centrato la prima vittoria della sua storia tra i professionisti contro l’Avellino sembra averci preso gusto, mettendo in fila altri due successi contro l’Acr Messina in trasferta e la Paganese in trasferta. In generale si è trattato del sesto risultato utile consecutivo per la formazione viterbese che sembra aver trovato una continuità invidiabile anche per formazioni più blasonate in categoria.

DIRETTA PICERNO MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Picerno Monterosi Tuscia di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Picerno Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Picerno, Antonio Palo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Albertazzi; Finizio, Ferrani, Allegretto, Guerra; De Ciancio, De Marco, Pitarresi; Vivacqua, Gerardi, Reginaldo. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da David D’Antoni con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Borghetto; Mbende, Rocchi, Piroli; Verde, Franchini, Di Paolantonio, Adamo, Cancellieri; Polidori, Costantino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Viviani di Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Picerno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



