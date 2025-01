DIRETTA PICERNO TRAPANI, IL MOMENTO DELLE DUE COMPAGINI

La giornata di lunedì 6 gennaio 2025, precisamente alle ore 15:00, sarà l’occasione per assistere alla diretta Picerno Trapani. I padroni di casa e gli ospiti condividono gli stessi punti in classifica, ovvero ventotto, e cercheranno di staccarsi l’un l’altra se non dovessero concludere la sfida con un semplice pareggio. Il Giugliano, a trenta punti, ed il Catania, a trentuno nonostante la penalizzazione, sono dunque a portata di tiro nel girone C sebbene alle loro spalle incombano il Sorrento, a quota ventisette, così come il Foggia, che insegue con i suoi venticinque punti.

Le due compagini non stanno vivendo però un cammino parallelo, almeno di recente. L’AZ è stato infatti di nuovo battuto in trasferta dall’Avellino a ridosso di Natale rimediando la seconda sconfitta consecutiva mentre i granata sono stati invece ferma sullo 0 a 0 di partenza dal Foggia dopo aver battuto fuori casa la Casertana. Gli uomini di mister Tomei faranno di tutto per tornare a sorridere e cominciare l’anno solare nel modo migliore così come la squadra del tecnico Capuano vuole proseguire la striscia positiva il più a lungo possibile.

DIRETTA PICERNO TRAPANI STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Picerno Trapani verrà trasmessa in esclusiva da Sky. La piattaforma satellitare garantirà l’evento in streaming sull’applicazione di Sky Go. In alternativa anche a Now potranno visionare l’evento su smart phone, tablet e pc.

PICERNO TRAPANI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Qualche cambiamento dal primo minuto, rispetto allo scorso impegno, non è da escludere per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Picerno Trapani e quindi modulo 4-2-3-1 con Merelli, Novella, Gilli, Allegretto, De Cristofaro, Gallo, De Ciancio, Vitali, Santarcangelo, E. Esposito e Murano. Tridente e difesa a tre invece per mister Capuano così come accaduto per il punto ottenuto in casa contro il Foggia con un 3-4-3 formato da Seculin, Celiento, Malomo, Silvestri, Ciotti, Karic, Carriero, Benedetti, Kanoute, Lescano e Fall.

PICERNO TRAPANI, LE QUOTE

Quello che sembrano pensare i bookmakers come Snai in merito al pronostico della diretta Picerno Trapani è più chiaro considerando le quote offerte. Gli ospiti vengono da una serie di risultati migliore rispetto ai padroni di casa e sono dunque dati vittoriosi ad appena 2.30. I rossoblu dovranno invece faticare di più se vorranno aggiudicarsi il bottino in palio, con l’1 quotato a 2.95, avendo quasi le stesse possibilità di terminare l’incontro con un pareggio, ricordando che l’x è pagato a 3.00.