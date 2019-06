Diretta Pisa Arezzo/ Streaming video e tv: sfida aperta (playoff Serie C)

Pisa Arezzo, in diretta dallo stadio Romeo Anconetani e in programma domenica 2 giugno alle ore 20.30, sarà la sfida valevole per il match di ritorno dei play off di Serie C 2018-2019 per la 2^ fase nazionale. I nerazzurri proveranno a sfruttare la spinta dello stadio Arena Garibaldi e il miglior piazzamento in classifica, decisivo in caso di parità di gol tra andata e ritorno, per fare il salto verso la finale per la B: a loro vantaggio vi sarà pure il 3-2 firmato solo pochi giorni fa nella partita di andata. La finale play off però è naturalmente un sogno anche per l’Arezzo di Dal Canto, che resta una candidata credibile per la cadetteria nonostante i tanti alti e bassi che durante la regular season non gli hanno permesso di spiccare il volo in classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che Pisa Arezzo non si potrà seguire in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it, collegandosi in diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’app ufficiale o sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI PISA AREZZO

Le probabili formazioni di Pisa Arezzo, sfida attesa questa sera all’Anconetani. I nerazzurri allenati da D’Angelo con un 4-3-1-2 partiranno con Gori; Lisi, Benedetti, De Vitis, Birindelli; Di Quinzio, Gucher, Marin; Minesso; Moscarelli, Masucci. Gli ospiti allenati da Dal Canto schiereranno un 4-3-1-2 con Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Serrotti, Foglia, Benucci; Belloni; Brunori, Cutolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Pisa favorito per la conquista della vittoria sull’Arezzo. Vittoria in casa quotata 2.00 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.40 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 3.90 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 2.25 e 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA