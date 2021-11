Diretta/ Pisa Benevento streaming video tv: cercasi riscatto (Serie B)

DIRETTA PISA BENEVENTO: PARTITA CHE SI GIOCA SUI DETTAGLI

Pisa Benevento, in diretta domenica 21 novembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Cercasi riscatto per entrambe le squadre che prima della sosta hanno subito battute d’arresto nella rincorsa all’alta classifica. Dopo una partenza da sogno il Pisa non vince da cinque partite consecutive di campionato, con tre pareggi e due sconfitte, l’ultima subita sul campo del Cittadella.

Anche i sanniti sono arrivati molto male alla pausa, con un doppio ko interno cedendo il passo prima al Brescia, nuova prima della classe del campionato, e poi al Frosinone passato addirittura con un poker allo stadio Vigorito. Ultima sfida di campionato a Pisa tra le due formazioni datato 23 agosto 2019, 0-0 il risultato mentre il 18 maggio 2017 con un rotondo 0-3 i sanniti sono passati per l’ultima volta all’Arena Garibaldi. Il Pisa non batte il Benevento in casa dal 2-0 del 5 maggio 2013.

DIRETTA PISA BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Benevento sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI PISA BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Pisa Benevento, match che andrà in scena allo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa. Per il Pisa, Luca D’Angelo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nicolas; Birindelli, Caracciolo, Leverbe, Beruatto; Marin, Quaini, Gucher; Sibilli; Masucci, Cohen. Risponderà il Benevento allenato da Fabio Caserta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Ionita, Calò, Viviani; Elia, Lapadula, Improta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Pisa Benevento: la previsione di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2.60 volte l’importo investito, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita corrispondente a 3.30 volte la puntata mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare una somma equivalente a 2.70 volte quanto messo sul piatto.

