DIRETTA SUDTIROL PISA, ENTRAMBE SONO REDUCI DA UNA VITTORIA

Allo Stadio Marco Druso di Bolzano va in scena la diretta Sutirol Pisa, partita valida per la nona giornata del campionato di Serie B 2024/2025 ed in programma alle ore 15 di sabato 19 ottobre 2024. La stagione attualmente in corso ci sta regalando un Pisa davvero entusiasmante avendo collezionato sin qui ben 19 punti, tanti da occupare il primo posto solitario in cima alla classifica della cadetteria, e, dopo l’inaspettato passo falso contro la Juve Stabia, i nerazzurri sono già tornati al successo battendo nettamente il Cesena nello scorso turno.

Dal canto suo anche il Sudtirol viene da un’altrettanto netta vittoria ritrovata in trasferta contro il Cosenza dopo un paio di sconfitte consecutive ma il sesto posto occupato con 12 punti sottolinea tutto il valore e quanto di buono prodotto dalla compagine allenata da mister Federico Valente, desideroso di dare un’altra gioia ai suoi tifosi continuando a percorrere il cammino verso l’ascesa in Serie a percorrendo la strada dei playoff promozione.

SUDTIROL PISA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Come di consueto per tutte le gare di Serie B che si disputano nella stagione 2024/2025, anche la diretta Sudtirol Pisa sarà garantita in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Chi vorrà vedere la partita dovrà dunque disporre di un abbonamento valido per poi collegarsi allo streaming tramite l’applicazione dedicata o attraverso il proprio pc. Niente da fare invece per gli abbonati a Sky, che non potranno seguire la gara nemmeno sui canali Zona Dazn 1 e 2.

SUDTIROL PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’attesa per rivedere in campo la capolista cresce e cerchiamo quindi di analizzare insieme quelle che dovrebbero essere le scelte dei due allenatori e quindi le probabili formazioni per la diretta Sudtirol Pisa. Mister Valente per il suo Sudtirol dovrà senza dubbio fare a meno di Kurtic, squalificato per due giornate e dunque pure contro il Catanzaro a causa degli insulti rivolti al direttore di gara nello scorso turno quando era stato espulso nel recupero del primo tempo. Chi dovrebbe rientrare a disposizione dopo esser rimasto fermo per infortunio sono Andrea Masiello e Simone Davi.

Buone notizie anche sul fronte opposto per il tecnico Filippo Inzaghi: Matteo Tramoni potrebbe infatti essere convocato per la sfida da disputare in casa dei biancorossi tornando a vestire la maglia dei toscani in un impegno ufficiale essendo rimasto fermo ai box per ben tre settimane per colpa di un guaio muscolare riportato all’adduttore.

DIRETTA SUDTIROL PISA, LE QUOTE

Aspettando il calcio d’inizio, proviamo a dare un’occhiata a quelli che sono i pronostici offerti dalle principali agenzie di scommesse sportive in merito al risultato finale della diretta Sudtirol Pisa in programma sabato 19 ottobre. Secondo sia Goldbet che per Lottomatica il Pisa capolista è leggermente favorito per ottenere il successeo a giudicare da come viene pagato il 2, ovvero 2.80, specialmente se paragonato all’eventuale successo del Sudtirol, quotato a 3.05. Il punteggio più probabile dovrebbe essere invece un pareggio, la cui quota è ora fissata a 2.60.