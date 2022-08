Diretta/ Pisa Brescia streaming video tv: scontro tra big di Serie B (Coppa Italia)

DIRETTA PISA BRESCIA: PARTITA EQUILIBRATA!

Pisa Brescia, in diretta sabato 6 agosto 2022 alle ore 17.45 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Tornano in campo due formazioni che puntano ad essere big nel prossimo campionato cadetto, dopo la delusione della scorsa stagione in cui il Monza è stato il carnefice delle ambizioni di entrambi i club, con Brescia eliminato dai brianzoli in semifinale e il Pisa in finale dei play off per la Serie A.

Sarà un campionato di Serie B molto competitivo e questo test di Coppa Italia potrà essere utile per capire il livello di preparazione delle due squadre. Il Pisa viene da una convincente vittoria in goleada in amichevole contro un Palermo che dopo l’addio di tecnico e direttore sportivo è ancora un cantiere aperto. Il Brescia dopo il ko contro la Sampdoria ha vinto i due successivi test amichevoli contro formazioni di Serie C, il Lecco e il Mantova.

DIRETTA PISA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Brescia sarà trasmessa su Canale 20: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI PISA BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Pisa Brescia, match che andrà in scena allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, Rolando Maran schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nicolas; Cisco, Jureskin, Canestrelli, Hermannsson; Nagy, Touré; Piccinini, Masucci Mastinu; Giani. Risponderà il Brescia allenato da Pep Clotet con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Andrenacci; Karacic, Adorni, Cistana, Mangraviti; Bisoli, Van de Looi, Ndoj; Moreo, Niemeijer; Ayé.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pisa Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Pisa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











