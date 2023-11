DIRETTA/ Pisa Brescia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie B, 25 novembre 2023)

DIRETTA PISA BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Pisa Brescia evidenzia una delle 10 partite facenti parte del quattordicesimo uno del campionato di serie B. Partendo dai padroni di casa si nota come abbiano raccolto 16 punti da inizio campionato. Andamento che non fa felice mister Alberto Aquilani, sul quale nutrivano grandi aspettative ad inizio stagione. I gol realizzati sono 13 mentre uno in più quello subito. Occorre trovare più gol in attacco: delude Stefano Moreo, ancora a secco in questo campionato. Oggi l’attaccante ex Palermo affronta proprio il suo passato, squadra con la quale ha realizzato ben 10 reti nella stagione 2021-2022.

Chi invece sta brillando è Mattia Valoti, autore di 5 reti in stagione. Brescia che ha raccolto 13 punti in 12 partite giocate con 9 gol realizzati e 12 presi. Ciò che spaventa maggiormente la formazione lombarda è sicuramente il dato offensivo risultando essere il peggior attacco dell’intero campionato alla pari dell’ultima in classifica Feralpisalò. Il miglior marcatore delle rondinelle risulta essere Gabriele Moncini. Per l’attaccante ex Spal, tre reti in campionato con il gol che manca da quasi un mese. (Marco Genduso)

PISA BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pisa Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Brescia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Pisa Brescia evidenzia ben 53 partite giocate tra queste due squadre. L’ago della bilancia pende dalle parti della formazione toscana. Le vittorie del Pisa sono 25 contro le 18 ottenute dal Brescia. Le restanti 10 partite sono terminate con un risultato di pareggio. La prima volta che le due formazioni si sono ritrovate contro risulta essere il 4 dicembre con il successo da parte del Pisa con il risultato di 5-0. Avvicinandoci a tempi più moderni da segnalare la vittoria con il risultato di 1-4 da parte del Pisa il 22 ottobre 1989.

Brescia che riuscì ad ottenere un’importante successo sempre con lo stesso risultato l’1 maggio 1994. Tra il 2007 e il 2009 il Brescia riuscì a ottenere 4 vittorie consecutive contro il Pisa realizzando 9 gol e subendone zero. L’ultima volta che le due squadre si sono ritrovate l’una contro l’altra è avvenuto il 13 maggio 2023 con il pareggio tra le due formazioni con il risultato di 1-1. I gol totali già orizzonti dalle due squadre risultano essere 75 per il Pisa e 68 per il Brescia. (Marco Genduso)

ESORDIO PER MARAN

Pisa Brescia, in diretta sabato 25 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio “Arena Garibaldi” di Pisa, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Situazione di classifica simile ma momenti del tutto diversi tra le due squadre: i toscani, a quota 16 punti, vengono dalla bella vittoria in casa del Sudtirol mentre le Rondinelle, reduci da un periodo nero costellato da cinque sconfitte, stazionano a ridosso della zona play-out con 13 punti. Situazione questa che ha generato il cambio in panchina da Gastaldello a Maran.

PROBABILI FORMAZIONI PISA BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Pisa Brescia, match che andrà in scena allo stadio “Arena Garibaldi” di Pisa. Per i padroni di casa mister Alberto Aquilani una sola defezione, ovvero quella dell’infortunato Piccinini. Gli ospiti del neo tecnico Rolando Maran, invece, avranno tutti gli effettivi a disposizione.

PISA BRESCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pisa Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria emiliana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo bianconero, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.

