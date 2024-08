DIRETTA SUDTIROL BRESCIA, OSPITI IN CALO

Questa sera ci saranno due squadre che non conosco il pareggio. Sabato 31 agosto alle ore 20:30 inizierà la diretta Sudtirol Brescia, gara valevole per la quarta giornata di campionato di Serie B. Un match sulla carta molto equilibrato.

Gli altoatesini hanno perso l’ultima partita contro la Carrarese per 2-0, match che ha interrotto la striscia positiva di due vittorie consecutive in altrettante partite contro il Modena (2-1, Mallamo e Rover) e il 3-2 alla Salernitana con rete decisiva ancora di Rover al 96esimo.

D’altro canto c’è il Brescia che era partito fortissimo con una bella vittoria interna contro il Palermo grazie al gol nel finale di Adorni. Dopo quei tre punti, black out totale: ko con il Cittadella per 1-0 e altra sconfitta per 2-0 contro la Reggiana.

DOVE VEDERE LA DIRETTA SUDTIROL BRESCIA, STREAMING VIDEO

La diretta Sudtirol Brescia potrà essere vista su Dazn, come d’altronde tutte le partite del campionato di Serie B tra cui playoff e layout.

Se invece preferite la diretta streaming allora non ci sono problemi dato che, sempre tramite abbonamento, potrete vedere il match su smartphone, tablet o computer attraverso l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL BRESCIA

Andiamo adesso a vedere le probabili formazioni della diretta Sudtirol Brescia con i padroni di casa che opteranno per il 4-4-2. In porta Poluzzi, difesa a quattro composta da Cagnano, Masiello, Giorgini e Molina. A centrocampo Tait, Mallamo, Kurtic e Rover mentre in attacco Merkaj e Casiraghi

Il Brescia invece preferisce schierarsi con il 4-3-2-1. Tra i pali Lezzerini, pacchetto arretrato formato da Corrado, Cistana, Adorni e Dickmann. Mezzali Bisoli e Paghera con Verreth in regia e Olzer-Galazzi trequartisti. Unica punta Juric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SUDTIROL BRESCIA

Siamo arrivati all’analisi delle quote per le scommesse della diretta Sudtirol Brescia. A partire con il favore dei pronostici è la squadra di casa a 2.35 contro i 3.50 associati al colpo esterno dei lombardi. Infine, il pareggio è quotato a 2.88.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella partita, è dato a 2.70 mentre l’Under a 1.42. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.20 e 1.62.