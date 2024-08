VIDEO REGGIANA BRESCIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Mapei Stadium-Città del Tricolore la Reggiana ha la meglio sul Brescia per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli emiliani iniziano la partita nel migliore dei modi poichè riescono a spezzare l’equilibrio di partenza immediatamente al 5′ per merito del gol siglato da Maggio, bravissimo ad approfittare subito del brutto errore commesso in fase d’impostazione da Cistana.

I padroni di casa allenati da mister Viali sprecano con Maggio, che spara alto, al 23′ ed è anzi Stulac a salvare i suoi intorno al 25′. Gli ospiti guidati dal tecnico Maran si disperano quando Bardi evita il peggio su Bisoli al 33′ e sul fronte opposto Lezzerini ringrazia Maggio quando l’attaccante non sfrutta a dovere l’errore da lui commesso al 43′. Nel secondo tempo i lombardi ricominciano la sfida con lo spirito giusto per andare a caccia dell’eventuale rete del pareggio ed è il neo entrato Galazzi a tenere sulle spine la retroguardia di casa chiamando alla parata Bardi al 51′ e senza centrare lo specchio della porta invece al 55′.

Nel finale la Regia non concretizza con la traversa centrata da Gondo al 66′ ed il Brescia effettua un cambio forzato sostituendo Borrelli con Bijarnason al 71′ a causa di un infortunio. Nemmeno il capitano Rozzio ha maggiore fortuna 77′ e dopo l’ennesima giocata di Gondo non capitalizzata all’83’, ci pensa Portanova, supportato da Vergara, a mettere il punto esclamativo sulla prestazione della squadra di casa raddoppiando all’86’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Juan Luca Sacchi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Maggio al 21′, Sampirisi al 62′ e Portanova all’86’ da un lato, Borrelli al 50′ e Verreth al 90’+3′ dall’altro. I tre punti conquistati in questo terzo turno del campionato cadetto, il primo infrasettimanale della stagione, permettono alla Reggiana di raggiungere quota 7 nella classifica della Serie B 2024/2025 mentre il Brescia non si muove, rimanendo infatti fermo a 3 punti.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI REGGIANA BRESCIA