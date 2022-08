DIRETTA/ Pisa Como video streaming tv: tanto equilibrio negli ultimi incroci

DIRETTA PISA COMO: I TESTA A TESTA

Aspettando la messa in diretta di Pisa Como, guardiamo i precedenti tra i due club, che arrivano alla seconda di campionato di Serie B con un solo obiettivo: la Serie A. Il Pisa ha perso Lorenzo Lucca, volato ad Amsterdam, il Como si è rinforzata con l’acquisto, quasi surreale, di Cesc Fabregas e poi Daniele Baselli e Mancuso, a segno all’esordio contro il Cagliari. I precedenti tra di due club dicono che il primo match tra le due squadre è avvenuto nel lontano 1948. A vincere fu il Como per 5-1. Gara di ritorno che, invece, vide nessun trionfatore con il risultato di 3-3, al termine di un match pirotecnico.

Vittoria Como al terzo incontro e due pareggi successivamente, interrotti dalla vittoria del Como ancora una volta. Ultimo scontro tra Pisa Como che è datato 18 aprile con vittoria dei toscani per 3-1; all’andata ancora trionfo per il Pisa, di misura 0-1. Alla luce di tutti gli scontri tra i due club, si evidenziano ben 4 volte il risultato di 0-0 su 18 incontri disputati. Storico che è in favore, tra Serie A e Serie B, del pareggio con 9 nove parità; Pisa con 5 vittorie; 4 vittorie per il Como.

PISA COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Pisa Como sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Pisa Como, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Pisa e Como possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

PISA COMO: GLI OSPITI VOGLIONO STUPIRE!

Pisa Como, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie B. Falsa partenza per due in questo torneo, con entrambe le squadre partite con ottime ambizioni. Dopo la finale play off persa nel giugno scorso contro il Monza, il Pisa punta a lottare ancora in zona A ma ha dovuto già digerire la prima sconfitta, subita con un 4-3 sul campo del Cittadella mitigato solo dai gol nerazzurri nel finale.

Il Como ha sfiorato la vittoria in casa nel difficile esordio contro il Cagliari ma la gioia lariana è rimasta strozzata in gola, con Gaston Pereiro che ha pescato il jolly nel recupero regalando il pari in extremis ai sardi allo stadio Sinigaglia. Il 18 aprile scorso Pisa vincente 3-1 nell’ultimo precedente contro il Como, i lariani non espugnano l’Arena Garibaldi in campionato da 22 anni, dal successo per 0-2 il 12 marzo 2000 nel torneo di Serie C/1.

PROBABILI FORMAZIONI PISA COMO

Le probabili formazioni della diretta Pisa Como, match che andrà in scena allo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa. Per il Pisa, Rolando Maran schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Ionita; Sibilli, Morutan; Masucci. Risponderà il Como allenato da Giacomo Gattuso con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Iovine, Scaglia, Binks, Cagnano; Parigini, Baselli, Bellemo, Ioannou; Mancuso, Cerri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pisa Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Pisa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











