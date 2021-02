Diretta/ Pisa Empoli (Serie B) streaming video DAZN: derby toscano sentito

DIRETTTA PISA EMPOLI: DERBY INFUOCATO!

Pisa Empoli, in diretta sabato 20 febbraio 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Derby toscano particolarmente sentito tra due piazze che spesso si sono trovate in diretta competizione fra loro, affrontandosi nella stagione 1987/88 anche alla ribalta della Serie A. Il Pisa è stato il grande protagonista dell’ultimo turno disputato, andando a vincere in casa del lanciatissimo Monza che puntava a isolarsi al secondo posto in classifica. Il Pisa resta dunque a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione e comunque ancora con potenzialità di inserimento in zona play off. L’Empoli però si presenta all’appuntamento da primo della classe, ormai gli azzurri da diverse settimane sono al primo posto, al momento con 5 punti di vantaggio sul terzetto delle seconde composto da Cittadella, Monza e Chievo.

La squadra di Dionisi deve però evitare rilassamenti ed è reduce da 3 pareggi consecutivi che le hanno impedito di “ammazzare” il campionato nonostante le occasioni avute, in particolare con la vittoria in casa gettata al vento contro il Pescara.

DIRETTTA PISA EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Empoli sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: potranno seguirla sul canale DAZN1, al numero 209 del loro decoder, ma dovranno essere clienti dell’emittente da almeno tre anni per assistere alle immagini. Trattandosi di un appuntamento DAZN, gli abbonati alla piattaforma potranno ovviamente visionare il match con il servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA EMPOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Pisa e Empoli allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. I padroni di casa allenati da Luca D’Angelo scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gori; Lisi, Caracciolo, Varnier, Beghetto; Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Mastinu; Palombi, Marconi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessio Dionisi con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Brignoli; Terzic, Romagnoli, Nikoloau, Parisi; Stulac, Ricci, Haas; Bajrami; Mancuso, La Mantia.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Torino Primavera presso il Centro Sportivo Bortolotti. I padroni di casa allenati da Massimo Brambilla scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Dajcar, Renault, Ceresoli, Oliveri, Cittadini, Berto, Sidibe, Zuccon, Rosa, Vorlicky, Kobacki. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marcello Cottafava con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Sava; Portanova, Spina, Celesia; Todisco, Karamoko, Kryeziu, Greco; Horvath, Viuanni; Cancello.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Pisa Empoli: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 3.20 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.25 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.10 volte l’importo scommesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA