DIRETTA PISA PARMA/ Video streaming trv: incroci anche al piano superiore (Serie B, 29 agosto 2023)

DIRETTA PISA PARMA: I TESTA A TESTA

La diretta di Pisa Parma ci offrirà una partita tra due formazioni di notevole tradizione nel calcio italiano, naturalmente negli ultimi decenni soprattutto per quanto riguarda il Parma. I dieci precedenti più recenti lo sono solo relativamente, perché sono spalmati in un arco temporale che va dal 1990 al 2023, comunque il bilancio è favorevole ai nerazzurri toscani in virtù di quattro vittorie per il Pisa, altrettanti pareggi e due soli successi per il Parma. Nel campionato 1990-1991 si giocò in Serie A e curiosamente ci furono due vittorie esterne, per 0-2 del Parma a Pisa all’andata e per 2-3 al ritorno in Emilia in favore invece dei toscani.

Quanto agli incroci più recenti, il riferimento è naturalmente allo scorso campionato di Serie B 2022-2023, curiosamente anche in questo caso mancano le vittorie casalinghe perché all’andata ci fu un pareggio per 0-0 a Pisa sabato 8 ottobre 2022 mentre al ritorno i nerazzurri toscani andarono a vincere per 0-1 a Parma nella partita disputata martedì 28 febbraio scorso, in un altro turno infrasettimanale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PISA PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Parma, come tutte le altre partite del campionato di Serie B, sarà trasmessa sulla televisione satellitare: gli abbonati al pacchetto Calcio potranno dunque assistere al match della terza giornata anche con il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutte le gare del torneo cadetto sono fornite anche da DAZN: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che sarà poi attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PISA PARMA: AQUILANI SFIDA PECCHIA

Pisa Parma è in diretta dallo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, alle ore 20:30 di martedì 29 agosto: è già tempo di turno infrasettimanale nel campionato di Serie B 2023-2024, siamo alla terza giornata e quella di stasera sarà già una sfida per stimare le ambizioni di due squadre pronte a tutto per fare il grande salto in Serie A.

Il Pisa ha giocato una partita sin qui e ha sorpreso tutti, superando agilmente al Ferraris la Sampdoria guidata da Andrea Pirlo: risultato di 0-2 e tre punti importantissimi. Punteggio pieno anche per il Parma di Pecchia, con una differenza reti di +4: all’esordio è arrivata la vittoria per 2-0 sulla Feralpisalò, mentre nell’ultimo turno lo stesso risultato contro il Cittadella di Gorini.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PARMA

Vigilia ricca di dubbi per Aquilani e Pecchia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Pisa Parma. Partiamo dai nerazzurri, il modulo è il consueto 4-2-3-1: Nicolas, Hermannsson, Canestrelli, Leverbe, Beruatto, Veloso, Marin, D’Alessandro, Tramoni, Arena, Moreo. Stesso modulo per i ducali, ecco le scelte di Pecchia: Chichizola, Del Prato, Balogh, Osorio, Coulibaly, Estevez, Hernani, Partipilo, Sohm, Benedyczak, Bonny.

QUOTE E PRONOSTICO

Gli esperti di scommesse vedono i padroni di casa leggermente favoriti. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Pisa Parma grazie a Eurobet: la vittoria del Pisa è a 2,50, il pareggio è a 3,00, mentre il successo del Parma è a 3,10. L’Under 2,5 è a 1,60, mentre l’Over 2,5 è a 2,25. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,87 e 1,85.

