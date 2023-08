DIRETTA/ Sampdoria Pisa (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie B, 25 agosto 2023)

DIRETTA SAMPDORIA PISA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Sampdoria Pisa ci fa rivivere oggi una partita che non ha luogo addirittura da 30 anni: bisogna tornare alla stagione 1993-1994 per un secondo turno di Coppa Italia – superato dai blucerchiati – mentre se parliamo di campionato allora le due gare più recenti sono quelle del 1990-1991, un’annata gloriosa per la Sampdoria perché si concluse con lo scudetto. Il bilancio racconta di quattro vittorie doriane nelle ultime cinque, e di sei affermazioni nei nove episodi più recenti; il Pisa non ha mai vinto in queste nove partite, l’ultimo successo è del gennaio 1988 (in Coppa Italia) ma eravamo all’Arena Garibaldi.

In trasferta abbiamo un 2-1 addirittura nell’aprile 1969, in Serie A: segnarono Giampaolo Piaceri e Giancarlo Salvi, poi decisiva l’autorete di Francesco Morini. Per quanto riguarda l’ultima vittoria casalinga della Sampdoria, è il 4-2 del novembre 1990: Oleksiy Mykhaylychenko, Roberto Mancini, Gianluca Vialli e Marco Branca (che riprese la parata di Luigi Simoni sul rigore di Mancini), poi nel finale una doppietta di Lamberto Piovanelli a rendere meno amaro il passivo per il Pisa. Possiamo dunque parlare di un match storico questa sera a Marassi… (agg. di Claudio Franceschini)

SAMPDORIA PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sampdoria Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sampdoria Pisa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

UN BELL’ANTICIPO

Sampdoria Pisa, in diretta venerdì 25 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. Il cammino della Sampdoria è iniziato in maniera convincente, con un successo sul difficile campo della Ternana fondamentale per iniziare bene la rincorsa verso l’immediato ritorno in Serie A, obiettivo fondamentale per la formazione allenata da Andrea Pirlo.

Il Pisa invece è stato costretto a rinviare il suo esordio contro il Lecco, con la formazione lombarda che attende l’ultimo verdetto del 29 agosto per avere la conferma di poter disputare la Serie B dopo un’estate estremamente travagliata. I toscani hanno battuto in amichevole la Carrarese dopo il ko in Coppa Italia a Frosinone. Le due squadre non si affrontano a Genova in campionato addirittura dall’11 novembre 1990, in Serie A: era la stagione dello scudetto della Sampdoria che si impose nell’occasione col punteggio di 4-2.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA PISA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Pisa, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Andrea Pirlo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stankovic; Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Verre, Yepes, Benedetti; Borini, La Gumina, Pedrola. Risponderà il Pisa allenato da Alberto Aquilani con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Loria; Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Veloso, Marin; Arena, Tourè, D’Alessandro; Torregrossa.

SAMPDORIA PISA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Pisa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











