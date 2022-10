Diretta Pisa Parma/ Streaming video tv: buon momento per i crociati (Serie B)

DIRETTA PISA PARMA STREAMING: FUNZIONA LA CURA D’ANGELO?

La diretta di Pisa Parma è prevista giovedì 8 ottobre a partire dalle ore 14.00 all’Arena Garibaldi. Ad affrontarsi, in occasione della ottava giornata del campionato di Serie B, sono due squadre che hanno avuto un avvio di stagione molto diverso tra loro. I nerazzurri, infatti, non hanno ingranato la marcia, almeno fino al ritorno sulla panchina del tecnico Luca D’Angelo, che ha permesso ai suoi di staccarsi dall’ultimo posto e portarsi a quota 5. Per i crociati invece alti e bassi che hanno fatto sì che adesso si trovino al settimo posto della classifica, in zona play-off, a quota 12.

Diretta/ Perugia Pisa (risultato finale 1-3): D'Angelo, ritorno con colpo al Curi!

In occasione dell’ultimo turno di campionato entrambe le squadre hanno comunque ottenuto una vittoria. Il Pisa ha avuto la meglio nello scontro diretto con il Perugia, mentre il Parma ha trionfato tra le mura amiche contro il Frosinone. Adesso la volontà da ambo le parti è quella di dare continuità al risultato positivo.

Diretta/ Parma Frosinone (risultato finale 2-1): inutile il gol di Moro nella ripresa

PISA PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Pisa Parma sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pisa Parma in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Pisa Parma in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

DIRETTA/ Ascoli Parma (risultato finale 1-3) streaming video tv: accorcia Lungoyi

PROBABILI FORMAZIONI PISA PARMA

Le probabili formazioni dela diretta Pisa Parma rivelano che qualche assenza caratterizzerà questa partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa hanno infatti una infermeria ricca: hanno continuato ad allenarsi a parte Torregrossa e Masucci, così come Caracciolo. Il tecnico Luca D’Angelo dovrebbe per il resto puntare a confermare quasi completamente l’undici vincente dello scorso turno. Ecco il possibile schieramento sulla base del 4-3-1-2: Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Nagy, Toure, Ionita; Tramoni; Gliozzi, Sibilli. Gli ospiti invece dovranno rinunciare allo squalificato Hainaut e all’infortunato Camara. Anche Buffon, Barnabè e Tutino non sono al meglio. Ecco il possibile schieramento sulla base del 4-2-3-1: Chichizola; Del Prato, Circati, Valenti, Oosterwolde; Juric, Estevez; Man, Vazquez, Tutino; Inglese.

QUOTE PISA PARMA

Le quote della diretta Pisa Parma, offerte dall’agenzia di scommesse Snai, nonostante il gap delle due squadre nella classifica di Serie B, sono piuttosto equilibrate La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 2.80. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è offerto invece a 2.50. Il pareggio, con il segno X, proposto infine a 3.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA