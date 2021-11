Diretta/ Pisa Perugia streaming video tv: toscani in vetta (Serie B)

DIRETTA PISA PERUGIA: TOSCANI LANCIATI!

Pisa Perugia, in diretta martedì 30 novembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Il Pisa è balzato di nuovo in vetta alla classifica del campionato cadetto con due vittorie consecutive ottenute contro Benevento e Brescia. Due 1-0 consecutivi per i nerazzurri, particolarmente importanti perché ottenuti in veri e proprio big match contro formazioni d’alta classifica.

Il Perugia dopo il successo interno contro il Crotone non è riuscito a mettere in fila due vittorie consecutive tra le mura amiche pareggiando 1-1 contro il Cittadella, i Grifoni restano comunque a +6 sulla zona play out e staccati di una sola lunghezza dai play off. Il 29 febbraio 2020 il Pisa ha vinto 1-0 l’ultimo impegno interno contro il Perugia, che ha vinto per l’ultima volta in casa degli umbri con lo 0-1 del 5 novembre 2016.

DIRETTA PISA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento con la diretta tv di Pisa Perugia, o meglio: sulla televisione solo gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Serie B selezionando i canali Sky Sport, con la possibilità di mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi. L’alternativa è per i clienti della piattaforma DAZN e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Pisa Perugia, match che andrà in scena all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Per il Pisa, Luca D’Angelo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nicolas; Birindelli, Caracciolo, Leverbe, Beruatto; Marin, Nagy, Gucher; Sibilli; Lucca, Cohen. Risponderà il Perugia allenato da Massimiliano Alvini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Falzerano, Santoro, Ghion, Segre, Lisi; Matos, De Luca.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Pisa Perugia in base alle quote Snai. Il segno 1 riferito alla vittoria dei padroni di casa è quotato a 2.35 mentre viene fissato a 3.05 per il segno X in caso di pareggio e viene proposta una quota che moltiplica 3.25 volte la posta in palio sul segno 2 se vincesse la formazione ospite.

