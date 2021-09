Diretta/ Pistoiese Ancona Matelica streaming video tv: in crescita (Serie C)

DIRETTA PISTOIESE ANCONA MATELICA: SFIDA IN EQUILIBRIO

Pistoiese Ancona Matelica, in diretta martedì 28 settembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Marcello Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Faccia a faccia importante tra due squadre in crescita. Gli Orange sono riusciti a rompere il tabù della prima vittoria in questo nuovo torneo di terza serie andando ad espugnare il campo della Vis Pesaro, un secco 0-2 che ha rappresentato un’importante boccata d’ossigeno nella classifica della Pistoiese.

L’Ancona Matelica punta però a proporsi come squadra del momento, col tecnico Colavitto che sta facendo tesoro dell’esperienza della passata stagione: quella in casa contro la Lucchese è stata la terza vittoria consecutiva per i marchigiani, ora a un solo punto dal terzetto di testa composto da Reggiana, Pescara e Cesena. Al 22 novembre 2015 risale l’ultimo match a Pistoia tra le due squadre, l’Ancona vinse di misura 0-1, mentre gli Orange non battono i marchigiani in casa dal 2-1 del 18 maggio 2014.

DIRETTA PISTOIESE ANCONA MATELICA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Ancona Matelica è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 258 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE ANCONA MATELICA

Le probabili formazioni della diretta Pistoiese Ancona Matelica, match che andrà in scena al Marcello Melani di Pistoia. Per la Pistoiese, David Sassarini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pozzi, Sottini, Sabotic, Gennari, Ricci; Mal, Romano, Santoro; Pinzauti, Vano, Ubaldi. Risponderà l’Ancona Matelica allenato da Gianluca Colavitto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Avella; Tofanari, Iotti, Masetti, Di Renzo; D’Eramo, Gasperi, Iannoni; Rolfini, Sereni, Faggioli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Marcello Melani di Pistoia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pistoiese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo dell’Ancona Matelica, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



