Diretta Pistoiese Como/ Streaming video e tv: lariani in difficoltà (Serie C)

Pistoiese Como, diretta dal signor Michele Giordano, sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Marcello Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Orange reduci dalla sconfitta di Carrara che ha complicato i piani dopo 4 punti ottenuti nelle sfide contro Pergolettese e Gozzano. Serve maggiore continuità ai toscani, così come il Como sembra essersi reso conto delle difficoltà dell’impatto tra i professionisti. La matricola lariana dopo aver stupito tutti con due vittorie in avvio proprio contro Pergolettese e Gozzano, è caduta nei due derby lombardi prima contro il Monza e poi sul campo del Renate, incassando due ko consecutivi e sempre all’ultimo minuto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pistoiese Como, sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45, non si potrà seguire in diretta tv esclusiva su nessuna piattaforma, in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’esclusiva sarà riservata a tutti gli abbonati Elevensports che potranno vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app DAZN, oppure tramite pc al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE COMO

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Pistoiese Como, sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Marcello Melani di Pistoia, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone A. 4-3-3 per la Pistoiese allenata da Pippo Pancaro in campo con: Pisseri; Ferrarini, Dametto, Terigi, Llamas; Valiani, Vitiello, Bortoletti; Stijepovic, Gucci, Falcone. Risponderà il Como allenato da Banchini con un 3-5-2: Facchin; Crescenzi, Toninelli, Solini; Iovine, Marano, Bellemo, Raggio Garibaldi, Loreto; Gabrielloni, Miracoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala la Pistoiese come favorita per la conquista dei tre punti contro il Como. Vittoria casalinga offerta a una quota di 2.50, pareggio quotato 2.90 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 3.00. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.30 per l’over 2.5 e di 1.60 per l’under 2.5.



