DIRETTA/ Pistoiese Gubbio streaming video tv: solo due i precedenti del match

DIRETTA PISTOIESE GUBBIO: LO STORICO

I precedenti di Pistoiese Gubbio ci parlano di una partita che ha solo due incroci: strano ma vero, perché le due squadre hanno onorato tante stagioni recenti in Serie C ma non sono mai riuscite ad affrontarsi se non nella stagione 2014-2015, quando si parlava ancora di Lega Pro ed entrambe le compagini erano iscritte al girone B. In particolare era stata molto bella la partita del Melani – dove si gioca oggi – per la terzultima giornata della stagione regolare: la Pistoiese aveva vinto 3-2 ribaltando per due volte lo svantaggio maturato nel primo tempo.

Infatti, al gol di Simone Guerri aveva risposto una prima volta Domenico Mungo, e il centrocampista all’inizio della ripresa era riuscito a timbrare la doppietta personale facendo 2-2, dopo che Emanuele D’Anna nel finale della prima frazione aveva riportato in vantaggio il Gubbio. Il gol decisivo per la vittoria della squadra arancione lo aveva segnato Valerio Anastasi a un quarto d’ora dal termine; la partita di andata era stata meno emozionante, al Barbetti a metà dicembre era maturato un pareggio per 1-1 con i gol di Francesco Vassallo (per la Pistoiese) e Massimo Loviso che aveva portato in dote un punto alla formazione egubina. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PISTOIESE GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Gubbio non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SFIDA IN EQUILIBRIO

Pistoiese Gubbio, in diretta domenica 5 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Marcello Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Squadre a caccia di una vittoria che manca per migliorare la rispettiva classifica. Non può essere soddisfatta la Pistoiese che è a digiuno da sole tre partite ma viene dalla sconfitta più dura della sua stagione, il 6-1 incassato sul campo del Modena nell’ultimo turno di campionato.

Il Gubbio dalla sua dopo un eccellente avvio ha perso progressivamente quota, senza vittoria da 6 partite consecutive e reduce da un pareggio interno 1-1 contro l’Ancona Matelica. La squadra allenata da Torrente è ancora sopra la quota play out ma deve cambiare passo per restare tranquilla. Al 26 aprile 2015 risale l’ultimo match a Pistoia tra le due squadre in campionato, furono gli Orange ad avere la meglio in quell’occasione con il risultato di 3-2.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE GUBBIO

Le probabili formazioni di Pistoiese Gubbio, match che andrà in scena al Marcello Melani di Pistoia. Per la Pistoiese, David Sassarini schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pozzi; Sabotic, Ricci, Sottini; Mezzoni, Castellano, Santoro, Mal, Martina; Stijepovic, Pinzauti. Risponderà il Gubbio allenato da Vincenzo Torrente con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Lamanna, Signorini, Redolfi, Aurelio; Oukhadda, Cittadino, Bulevardi; Fantacci, Sarao, Mangni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Marcello Melani di Pistoia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pistoiese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

