DIRETTA/ Pistoiese Lecco streaming video tv: una storia brevissima

DIRETTA PISTOIESE LECCO: TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo agli unici due precedenti della diretta di Pistoiese Lecco. La prima gara è l’unica giocata finora tra queste due squadre a Pistoia e terminò col risultato di 0-0 nel dicembre del 2019. Il ritorno non si disputò a causa dell’emergenza legata al Coronavirus che portò alla sospensione di tutte le attività sportive anche agonistiche. Nella gara d’andata di questa stagione, disputata a Lecco, i padroni di casa si imposero col ridondante risultato di 4-1. Già nel primo tempo la squadra di casa mise le cose in chiaro con i gol di Capogna, su rigore, e Iocolano. Nella ripresa al minuto 84 segnava una rete molto importante per chiudere la questione Mastroianni. Nel finale Gucci regalava ai suoi solo il gol della bandiera. Staremo a vedere come andrà la gara di oggi e come aggiornerà il bilancio in merito.

DIRETTA PISTOIESE LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Lecco non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

DIRETTA PISTOIESE LECCO: SFIDA EQUILIBRATA!

Pistoiese Lecco, in diretta sabato 27 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Marcello Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Orange in affanno dopo una pesante serie di 3 sconfitte consecutive che ha complicato molto la rincorsa della formazione toscana verso la salvezza. Dopo Pontedera e Pro Vercelli anche la Lucchese ha battuto la settimana scorsa la Pistoiese, sfida particolarmente importante perché scontro diretto a fondo classifica: un nuovo ko che ha lasciato gli orange terzultimi, con la Lucchese ora lontana un solo punto. Dall’altra parte il Lecco pareggiando in casa contro la Pro Sesto ha rallentato di nuovo in una corsa al vertice della classifica in cui, nelle ultime settimane, solo l’Alessandria ha approfittato dei passi falsi del Como capolista nel girone A. Solo 0-0 nell’ultimo match interno della squadra allenata da Gaetano D’Agostino, ora chiamata a difendere innanzitutto il quarto posto dall’assalto della Pro Patria e poi a provare ad accelerare in un rush finale che potrebbe rendere la classifica dei blucelesti ancor più lusinghiera.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE LECCO

Le probabili formazioni della sfida tra Pistoiese e Lecco presso lo stadio Marcello Melani. I padroni di casa allenati da Giancarlo Riolfo scenderanno in campo con un 5-3-2 e questo undici titolare: Perrucchini; Pierozzi, Baldan, Varga, Solerio, Simonti; Pezzi, Valiani, Spinozzi; Chinellato, Rovaglia. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gaetano D’Agostino con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Pissardo; Malgrati, Cauz, Merli Sala; Celjak, Balzoni, Marotta, Foglia; Iocolono, Capogna, Azzi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pistoiese e Lecco, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.35 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.20 volte la posta scommessa.

