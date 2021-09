Diretta/ Pistoiese Reggiana streaming video tv: orange alla verifica (Serie C)

DIRETTA PISTOIESE REGGIANA: SFIDA EQUILIBRATA

Pistoiese Reggiana, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Marcello Melani di Pistoia, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie C. Orange alla verifica dopo un inizio di stagione faticoso, probabilmente preventivabile dopo il ripescaggio concretizzatosi solo ad agosto. Un solo punto finora ottenuto dai toscani nel match casalingo contro il Grosseto, l’ultima sconfitta sul campo del Pontedera ha messo in evidenza le difficoltà del gruppo che deve rincorrere ancora margini di crescita per sperare nella salvezza a fine stagione.

Dall’altra parte la Reggiana è reduce da un pari contro il Gubbio in una sfida sicuramente complicata, si è trattato però del secondo pareggio consecutivo per i granata dopo quello nel derby emiliano contro il Modena. Servirà qualcosa di più per fissare le ambizioni che vedono la Reggiana sperare nella lotta per un immediato ritorno in Serie B dopo la retrocessione dello scorso anno. Ultimo precedente a Pistoia tra le due squadre datato 31 gennaio 2015, vinse la Reggiana con un largo 0-4. Ultima vittoria interna degli orange contro gli emiliani, il 3-0 del 16 novembre 2003.

DIRETTA PISTOIESE REGGIANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoiese Reggiana è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE REGGIANA

Le probabili formazioni di Pistoiese Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Marcello Melani di Pistoia. Per la Pistoiese, David Sassarini schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Crespi, Ricci, Gennari, Moretti, Sottini; Romano, Santoro, Castellano, Martina; Vano, Pinzauti. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Venturi; Luciani, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Del Pinto, Rossi, Contessa; Rosafio, Radrezza; Zamparo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Marcello Melani di Pistoia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pistoiese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



