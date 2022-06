DIRETTA/ Polonia Belgio video streaming tv: dal 2000 a oggi soltanto cinque incroci

DIRETTA POLONIA BELGIO: I TESTA A TESTA

Vicini alla diretta di Polonia Belgio, ricordiamo che queste due nazionali si sono affrontate non poche volte nella storia. Certo in epoca recente non abbiamo troppi incroci: nel terzo millennio sono 5, con un bilancio in perfetto equilibrio (due vittorie a testa e un pareggio) ma la nazionale dell’Est Europa che è riuscita a vincere anche fuori casa, nel novembre 2006 per le qualificazioni agli Europei di Austria e Svizzera. Il Belgio invece non festeggia un successo esterno dall’aprile 1984: tra l’altro si trattava di un’amichevole, allo Stadion Miejski Marszalska Jozefa Pilsudskiego la vittoria, per la nazionale che all’epoca era allenata da Guy Thys, era arrivato grazie al gol di Alex Czerniat a due minuti dal 90’.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: rimonta per la Scozia!

L’ultima volta invece in cui la Polonia ha vinto in casa risale al novembre 2007, tra l’altro ultima sfida prima di questo doppio confronto in Nations League: il contesto è lo stesso dell’ultimo successo esterno dei polacchi, che si erano presi anche il match di ritorno grazie ai gol messi a segno da Ebi Smolarek. L’attaccante aveva realizzato una doppietta: una rete per tempo, ma in 5 minuti di tempo effettivo visto che era andato a segno al 45’ minuto e poi al 50’, dunque quasi esattamente a cavallo dei due tempi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Armenia Scozia (risultato 1-2) video streaming tv: Armstrong, doppietta!

DIRETTA POLONIA BELGIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Polonia Belgio sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

POLONIA BELGIO: IN EQUILIBRIO!

Polonia Belgio, in diretta martedì 14 giugno 2022 alle ore 20.45 presso il PGE Narodowy di Varsavia sarà una sfida valevole per la quarta giornata della UEFA Nations League. E’ ora di andare a caccia di una rivincita per una Polonia che in Belgio ha subito probabilmente la più bruciante sconfitta degli ultimi anni, un 6-1 che ha però ricompattato il gruppo che ha quasi sfiorato il colpaccio in Olanda nell’ultimo match, con i polacchi rimontati da 0-2 a 2-2 nel secondo tempo.

DIRETTA/ Ucraina Irlanda video streaming tv: all'andata fu un blitz dei gialloblu

Il Belgio a sua volta aveva iniziato la Nations League con una durissima battuta d’arresto, perdendo 1-4 in casa contro l’Olanda. E’ arrivata però la sopra citata goleada alla Polonia nel match d’andata, anche se successivamente i belgi si sono dovuti accontentare di un pareggio contro il coriaceo Galles, 1-1 a Cardiff maturato nel finale con il gol di Johnson che ha pareggiato il vantaggio dei Diavoli Rossi messo a segno da Tielemans in apertura di secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA BELGIO

Le probabili formazioni della diretta Polonia Belgio, match che andrà in scena al PGE Narodowy di Varsavia. Per la Polonia, Czesław Michniewicz schiererà la squadra con un 4-4-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski, Bereszynski, Kiwior, Bednarek, Cash, Zalewski, Krychowiak, Góralski, Frankowski, Zieliński, Lewanwoski. Risponderà il Belgio allenato da Roberto Martinez con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Casteels, Theate, Boyata, Dendoncker, Trossard, Tielemans, Witsel, Meunier, Carrasco, Batshuayi, De Bruyne.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Polonia Belgio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Polonia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Belgio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA