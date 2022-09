Diretta Polonia Francia/ Streaming video tv: semifinale a sorpresa! (Europei basket)

DIRETTA POLONIA FRANCIA: PER UN POSTO IN FINALE!

Polonia Francia è in diretta dalla Mercedes Benz Arena di Berlino, alle ore 17:15 di venerdì 16 settembre: la prima semifinale degli Europei basket 2022 è quella che possiamo definire dei rimpianti. Sicuramente per l’Italia, che dopo la straordinaria impresa contro la Serbia è stata beffardamente eliminata dai Bleus in un quarto che avevamo in mano; certamente però sono rimpianti anche per la Slovenia, che sognava la rivincita olimpica e invece è stata clamorosamente battuta dalla Polonia, trovando una brutta serata da parte di Luka Doncic e dovendo così abbandonare la difesa del titolo vinto cinque anni fa.

Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Polonia Francia: certamente non facciamo un torto a nessuno se diciamo che i transalpini sono nettamente favoriti per la vittoria e dunque l’accesso alla finale (contro una tra Spagna e Germania) ma la nazionale dell’Est Europa arriva appunto da una vittoria impronosticabile e in questi Europei basket 2022 abbiamo già assistito a incredibili sorprese. Tra qualche ora lasceremo la parola al parquet della Mercedes Benz Arena di Berlino, e poi scopriremo tutto…

DIRETTA POLONIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Polonia Francia sarà trasmessa dalla televisione satellitare: è questa emittente a fornire la programmazione degli Europei basket 2022 e non farà eccezione questa prima semifinale. Il canale nello specifico è Sky Sport Arena, che trovate al numero 204 del decoder; l’appuntamento ovviamente è riservato agli abbonati che, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e potrà essere attivato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go. Per tutte le informazioni utili è invece a disposizione il portale ufficiale degli Europei basket 2022, che potete consultare all’indirizzo fiba.basketball/eurobasket/2022: qui troverete il boxscore aggiornato in tempo reale e le statistiche del match.

DIRETTA POLONIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Polonia Francia: c’è un eroe nella nazionale polacca che ha eliminato la favoritissima Slovenia, si chiama Mateusz Ponitka e nei quarti di finale ha realizzato addirittura una tripla doppia da 26 punti, 16 rimbalzi e 10 assist affondando Doncic e i suoi. Un risultato che non era pronosticabile, ma la Polonia già nel corso del girone aveva comunque dimostrato di saperci fare, e di essere una nazionale solida; poi ha eliminato l’Ucraina che, tanto per gradire, nella prima fase degli Europei basket 2022 aveva battuto l’Italia.

Come detto però la Francia è favorita: il quarto di finale contro gli azzurri è stato pazzesco, i Bleus lo hanno controllato per due quarti e mezzo prima di subire un incredibile parziale da parte nostra, che ci ha portato ad avere due liberi sul +2 a 16 secondi dall’ultima sirena. Incredibilmente però Simone Fontecchio, proprio lui, ha fatto 0/2 e poi ha sbagliato il tiro della semifinale dopo il pareggio di Thomas Heurtel: all’overtime abbiamo pagato anche psicologicamente la batosta e soprattutto lo sforzo prodotto nel rientrare (ancora, come con la Serbia) e siamo caduti. Ciò detto la Francia non ha rubato nulla, e ora affronta la Polonia per l’accesso alla finale degli Europei basket 2022…











