Diretta/ Polonia Italia (Under 20) streaming video e tv. Riparte il torneo 8 Nazioni

Polonia Italia, in diretta giovedì 2 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio di Lomza, sarà una sfida valevole per il torneo 8 Nazioni Under 20. Gli azzurrini allenati da Alberto Bollini tornano in campo dopo l’ultima partita vinta nel Giugno scorso contro la Nazionale maggiore di San Marino, successo di misura 1-0, sarà l’esordio nel torneo 8 Nazioni e il primo di due impegni che l’Under 20 affronterà in questa sosta per le Nazionali, il secondo sarà l’amichevole contro la Serbia il 6 settembre allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

DIRETTA/ Inghilterra Italia U19 (risultato 0-0) streaming tv: in campo, si gioca!

L’Italia parteciperà al 8 Nazioni assieme a Polonia, Inghilterra, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Germania e Norvegia. Queste le formazioni coinvolte in quello che è di fatto il primo grande torneo di categoria dopo la pandemia: nell’ultima edizione dell’8 Nazioni l’Italia era in testa alla classifica grazie alla vittoria nel match contro la Svizzera per 4-2 nel novembre del 2019, ultimo match disputato prima dell’interruzione dovuta alla pandemia. I due precedenti tornei erano stati invece vinti dalla Germania (2018) e dall’Olanda (2019).

Probabili formazioni Italia Bulgaria/ Quote, Gigio Donnarumma contro Naumov!

DIRETTA POLONIA ITALIA UNDER 20 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Polonia Italia Under 20, sfida del torneo 8 Nazioni di categoria e pure non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA SPAGNA/ Quote: volti nuovi tra le furie rosse

POLONIA ITALIA UNDER 20: LE PROBABILI FORMAZIONI

Riparte dunque ufficialmente la stagione agonistica con una partita ufficiale per la Nazionale Under 20 e senza riferimenti recenti non ci risulta affatto facile immaginare quali saranno le probabili formazioni della diretta tra Polonia e Italia. E’ bene però ricordare i giocatori azzurri convocati per la sfida contro i pari età polacchi dal CT Alberto Bollini. Portieri: Ludovico Gelmi (Feralpisalò), Semuel Pizzignacco (Vicenza), Stefano Turati (Reggina); Difensori: Tommaso Barbieri (Juventus), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Nicolò Armini (Piacenza), Laurens Serpe (Genoa), Christian Dalle Mura (Cremonese), Mattia Viti (Empoli), Matteo Ruggeri (Salernitana), Giorgio Brogni (Feralpisalò); Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Manu Emmanuel Gyabuaa (Perugia), Nikola Sekulov (Juventus), Alessandro Bianco (Fiorentina), Emanuele Zuelli (Juventus), Giuseppe Leone (Juventus), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia), Alessio Riccardi (Roma), Daniel Maldini (Milan); Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Bologna), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter), Nicolò Cudrig (Juventus), Giuseppe Di Serio (Benevento).



© RIPRODUZIONE RISERVATA