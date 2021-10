Diretta/ Pontedera Entella streaming video tv: liguri imprevedibili (Serie C)

DIRETTA PONTEDERA ENTELLA: PARTITA EQUILIBRATA

Pontedera Entella, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. I toscani continuano finora in un cammino fatto di alti e bassi, ai successi interni contro Pistoiese e Montevarchi sono seguite due due battute d’arresto in trasferta, 2-0 in casa dell’Ancona e un poker incassato nel turno infrasettimanale in casa dell’Imolese, uno yo-yo che non permette alla squadra allenata da Maraia di proporsi nelle posizioni che contano della classifica.

L’Entella invece continua ad essere imprevedibile: la vittoria di Modena sembrava una svolta per i biancocelesti ma il turno infrasettimanale poi ha visti frenare ancora in un pirotecnico 3-3 contro l’Olbia, sprecando il vantaggio sul 3-1 con il quale l’Entella era riuscita a chiudere il primo tempo. Al 12 novembre 2018 risale l’ultimo precedente disputato al “Mannucci” tra le due formazioni, furono i liguri a spuntarla con un 1-2 firmato dai gol di Dany Mota e Belli.

DIRETTA PONTEDERA ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Entella non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Entella, match che andrà in scena all’Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Pontedera, Ivan Maraia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sposito; Pretato, Matteucci, Espeche; Perretta, Benedetti G, Caponi, Barba, Milani; Magnaghi, Mutton. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Paroni, Cleur, Silvestre, Coppolaro, Cicconi; Karic, Paolucci, Rada; Morosini; Merkaj, Magrassi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ettore Mannucci di Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pontedera con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



