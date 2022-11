DIRETTA/ Pontedera Fiorenzuola video streaming tv: è una prima in contesto ufficiale

DIRETTA PONTEDERA FIORENZUOLA: I TESTA A TESTA

Voltiamo pagina e per la diretta di Pontedera Fiorenzuola guardiamo cosa ci dicono i precedenti. Qui troviamo una sorpresa perché le due squadre non si sono mai affrontate, non ci sono dunque sfide prima di quella di oggi che rappresenta un vero e proprio inedito. La squadra di casa viene dall’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria, superati 1-0 dalla Viterbese in trasferta. In campionato però le cose vanno bene con un pareggio arrivato a Reggio Emilia nell’ultimo turno prima di questo la squadra aveva vinto per quattro volte di fila.

Dall’altra parte Fiorenzuola sembrava destinata a una caduta senza fine dopo i ko contro Gubbio, Cesena ed Entella, due delle quali addirittura tra le mura amiche. Negli ultimi due turni la squadra rossonera però è riuscita a vincere contro Recanatese e Carrarese cambiando il passo alla stagione anche sotto il punto di vista psicologico. Cosa ci racconterà la partita di oggi? Staremo a vedere. (Matteo Fantozzi)

PONTEDERA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Fiorenzuola non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PONTEDERA FIORENZUOLA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Pontedera Fiorenzuola, in diretta domenica 20 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Piacentini in ripresa dopo una serie di 3 sconfitte consecutive che avevano avuto l’effetto di disarcionare il Fiorenzuola dalla vetta della classifica. La squadra allenata da Tabbiani si è riportata a -1 dalla coppia di testa composta da Cesena ed Entella grazie alle 2 vittorie consecutive ottenute contro Recanatese in trasferta e Carrarese in casa.

Il Pontedera resta a metà classifica e nel pieno di un momento positivo. Dopo un inizio di campionato incerto i toscani hanno messo in fila 4 vittorie consecutive in campionato, pareggiando poi nell’ultima difficile trasferta a Reggio Emilia anche se in questa serie positiva in Coppa Italia è arrivata però la sconfitta in casa della Viterbese, costata al Pontedera l’eliminazione dalla competizione agli ottavi di finale.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA FIORENZUOLA

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Fiorenzuola, match che andrà in scena allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Pontedera, Massimiliano Canzi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Siano; Shiba, Espeche, Marcandalli; Perretta, Ladinetti, Catanese, Aurelio; Fantacci; Benedetti, Nicastro. Risponderà il Fiorenzuola allenato da Luca Tabbiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Battaiola, Danovaro, Quaini, Potop, Oddi, Currarino, Fiorini, Stronati, Sartore, Mastroianni, Morello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pontedera Fiorenzuola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Pontedera con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Fiorenzuola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











