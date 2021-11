DIRETTA/ Pontedera Grosseto streaming video tv: mai derby vinti in trasferta

DIRETTA PONTEDERA GROSSETO: TESTA A TESTA

Sono appena 7 i precedenti di Pontedera Grosseto: tutti giocati tra il 2013 e lo scorso febbraio, escludendo un primo turno di Coppa Italia giocato addirittura nel 1938. Il quadro ci parla di 3 vittorie del Pontedera a fronte di 2 affermazioni del Grosseto, con altrettanti pareggi; spicca anche il fatto che ogni singolo successo lo abbia timbrato la squadra di casa, il che ci dice naturalmente che il Grosseto non è mai riuscito a espugnare il Mannucci e al massimo ha portato a casa un pareggio, che è lo 0-0 nell’ultimo match disputato qui.

L’ultima in assoluto l’ha vinta il Grosseto per 3-1, mentre per trovare la vittoria più recente centrata dal Pontedera dobbiamo tornare al novembre 2014, quando la squadra di casa si era imposta per 2-1 con una rimonta firmata da Simone Della Latta e Gregorio Luperini tra 88’ e 93’, dopo il vantaggio ospite di Richard Lugo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PONTEDERA GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pontedera Grosseto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PARTITA COMPLICATA

Pontedera Grosseto, in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 16.00 presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby toscano delle difficoltà tra due squadre che stanno rincorrendo una posizione più tranquilla di classifica. Nelle ultime cinque partite disputate in campionato il Pontedera ha ottenuto un solo pareggio in casa contro la Reggiana, perdendo però nell’ultima trasferta in casa della Fermana, che ha agganciato i granata al quintultimo posto in classifica.

Ancora più indietro è il Grosseto, penultimo con 10 punti a braccetto con la Pistoiese e senza vittoria da quattro partite, anche se i maremmani hanno almeno mosso la classifica nell’ultima sfida interna contro la Vis Pesaro. Il primo novembre 2020 è terminato a reti bianche l’ultimo match disputato a Pontedera tra le due squadre, con i granata che hanno battuto per l’ultima volta il Grosseto in casa in occasione del 2-1 del 16 novembre 2014.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA GROSSETO

Le probabili formazioni della diretta Pontedera Grosseto, match che andrà in scena allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Per il Pontedera, Ivan Maraia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Molinari, Boffelli, Sportelli; Pierozzi, Nicco, Bertoni, Fietta, Pizzul; Stanzani, Piu. Risponderà il Grosseto allenato da Lamberto Magrini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Barosi; Verducci, Ciolli, Seniega, Raimo; Vrdoljak, Cretella, Artioli; Serena; Arras, Moscati.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pontedera con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Grosseto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.

